En juin 2025, les frappes aériennes d’Israël sur l’Iran ont révélé non seulement des infrastructures physiques vulnérables, mais aussi des failles structurelles profondes au sein de l’appareil de prise de décision stratégique iranien.

Cette agression s’inscrivant dans un schéma plus large d’actions militaires extraterritoriales a une fois de plus démontré la volonté de Tel-Aviv d’accentuer les tensions sans consensus régional.

Le conflit a mis en lumière des défaillances généralisées dans la synchronisation, des réactions retardées des centres de commandement et des flux d’information perturbés, autant de symptômes d’un État mal préparé à une attaque de haute intensité.

Bien que des facteurs internes tels que des mandats qui se chevauchent entre les services de renseignement, une coordination faible entre les institutions civiles et sécuritaires, et des rivalités inter-agences croissantes aient joué un rôle, ces problèmes opérationnels révèlent une cause sous-jacente plus fondamentale : l’architecture épistémique de l’Iran reste fermée, unidirectionnelle et contrainte idéologiquement.

Le choc subi par l’Iran ne réside pas seulement dans une impréparation militaire, mais dans des angles morts épistémiques plus profonds.

L’isolement épistémique peut être défini comme la tendance d’un État à produire et évaluer des connaissances exclusivement au sein de son propre système de référence idéologique, institutionnel et culturel, tout en excluant systématiquement les sources d’information externes.

L’Iran incarne depuis longtemps ce modèle.

Le régime interagit avec des acteurs alignés sur son cadre idéologique, mais évite toute interaction institutionnelle significative avec les domaines mondiaux du savoir académique, stratégique ou technologique.

Cette condition affaiblit la capacité de l’Iran à construire des scénarios alternatifs, analyser le comportement des adversaires et s’adapter stratégiquement.

Dans un tel environnement, où les acteurs épistémiques ne sont ni diversifiés ni fonctionnellement intégrés, la réflexion stratégique devient cyclique et autoréférentielle.

Dans le cas de l’Iran, cela se manifeste par une dépendance persistante à des hypothèses fixes et des interprétations rigides des expériences passées pour évaluer les menaces contemporaines.

Qu’il s’agisse d’une cyberattaque, d’un mouvement de protestation, d’une perturbation économique ou d’une fuite de renseignements, la réaction immédiate implique souvent d’attribuer la responsabilité à Israël ou aux États-Unis, indépendamment des preuves disponibles.

Les responsables iraniens ont même décrit la pandémie de COVID-19 comme une arme biologique américano-israélienne et présenté des plateformes comme TikTok comme des outils d’influence sioniste.

Ces réponses réflexives illustrent comment la perception des menaces par l’Iran reste ancrée dans un ensemble étroit de modèles idéologiques et historiques.

En interne, la production de connaissances est soumise à une stricte supervision idéologique.

Les universités, les think tanks, les médias et les communautés d’experts ne sont pas autorisés à fonctionner de manière indépendante.

Les analyses qui divergent du cadre idéologique dominant sont systématiquement réprimées ou marginalisées.

Cela a permis à certains cercles intellectuels alignés sur le régime, y compris des instituts de recherche parrainés par l’État et des réseaux académiques loyalistes, de monopoliser le discours sur la sécurité, qui est progressivement devenu indissociable de la perception officielle des menaces par l’État.

En conséquence, les processus de renseignement deviennent imperméables aux scénarios alternatifs, aux perspectives critiques ou aux approches épistémologiques indépendantes.

L’analyse de la sécurité et de la politique étrangère est menée par un cercle restreint sélectionné principalement sur la base de la loyauté politique, ce qui conduit à une culture stratégique caractérisée par une prévoyance limitée et des structures décisionnelles rigides.

La suppression de la diversité épistémique de cette manière diminue non seulement le dynamisme intellectuel du système, mais aussi sa capacité à faire preuve de flexibilité stratégique.

La fermeture épistémique de l’Iran ne se limite pas à la théorie ou à la culture institutionnelle ; elle s’étend à la pratique militaire.

Bien que l’Iran mène occasionnellement des exercices bilatéraux limités avec certains partenaires, le pays ne participe pas (ou ne peut pas participer) à une coopération militaire multilatérale institutionnalisée et soutenue, perdant ainsi des opportunités systématiques d’observer l’évolution des doctrines de combat, des tactiques opérationnelles conjointes et des réponses aux menaces hybrides émergentes.

Ces exercices ne sont pas de simples démonstrations de force.

Ils fonctionnent comme des laboratoires épistémiques pour l’adaptation, la comparaison et l’apprentissage.

En restant absent, l’Iran continue de répéter des modèles passés enracinés dans ses expériences révolutionnaires et de guerre.

Des doctrines telles que la « défense asymétrique », la « résistance populaire » et la « dissuasion balistique », héritées de la guerre Iran-Irak, restent centrales dans sa réflexion stratégique.

Pendant ce temps, la guerre moderne a évolué vers des opérations multidomaines soutenues par des systèmes de commandement basés sur l’intelligence artificielle, des capacités de frappe de précision et une intégration en temps réel des informations.

En l’absence d’engagement avec ces innovations, l’Iran perd progressivement son agilité stratégique et tend à interpréter les dynamiques de sécurité contemporaines à travers des paradigmes dépassés, rendant ses réponses de plus en plus prévisibles.

La stratégie d’engagement externe de l’Iran renforce encore cette insularité cognitive.

Les dialogues diplomatiques, en particulier avec les États occidentaux ou rivaux, ne sont pas abordés comme des opportunités de compréhension mutuelle ou de test de scénarios.

Ils servent plutôt de plateformes pour projeter des récits idéologiques et cultiver la légitimité du régime auprès d’un public domestique.

Cette posture limite non seulement les négociations de haut niveau, mais aussi les flux d’information informels et les observations qui enrichissent généralement l’analyse stratégique.

La capacité à évaluer avec précision les intentions, perceptions et vulnérabilités des acteurs opposés est affaiblie, car la communication devient unidirectionnelle et rhétorique.

Par conséquent, l’analyse stratégique devient de plus en plus détachée des réalités mondiales changeantes et ancrée davantage dans des scripts idéologiques prédéterminés.

Un risque culturel stratégique

L’une des conséquences les plus importantes de cette fermeture épistémique est le refus délibéré du régime d’interagir avec des penseurs, institutions ou cadres de connaissances qui divergent de son propre alignement idéologique.

Cela s’applique non seulement aux voix opposées, mais aussi à des perspectives potentiellement utiles et non hostiles.

La coopération académique, les échanges institutionnels et la participation à des forums stratégiques mondiaux sont soit strictement contrôlés, soit délégués à des représentants qui se contentent de renforcer le discours officiel du système.

L’establishment politique iranien considère que les connaissances et analyses stratégiques externes représentent non seulement un risque de gestion, mais aussi une menace d’infiltration idéologique.

En conséquence, la production et la circulation des connaissances sont structurées de manière hautement contrôlée et confinée en interne.

Du point de vue du régime, cette approche constitue un choix rationnel qui s’aligne sur son besoin de cohérence idéologique et de stabilité systémique.

Cependant, cette sélectivité enferme l’Iran dans un univers épistémique étroit limité à des acteurs qu’il considère comme amicaux ou alignés.

Dans un tel environnement, l’exposition aux transformations doctrinales, technologiques et stratégiques qui se produisent au-delà de ses frontières reste minimale.

Une culture stratégique manquant de diversité et fonctionnant sur des informations filtrées produira, avec le temps, des mécanismes de prise de décision fermés, rigides et de plus en plus vulnérables aux surprises stratégiques.

Le conflit de juin 2025 doit donc être vu non seulement comme un test de la préparation militaire de l’Iran, mais aussi comme un indicateur plus large de sa capacité déclinante à anticiper stratégiquement.

La crise a révélé de graves défaillances de coordination, des réponses institutionnelles lentes et une incapacité à hiérarchiser les menaces sous pression.

Ces problèmes ne peuvent pas être expliqués uniquement par des inefficacités bureaucratiques ou des différends entre services de renseignement.

Au cœur de ces difficultés se trouve l’isolement épistémique de l’Iran, caractérisé par une méfiance envers les connaissances externes et une dépendance excessive à une expertise interne basée sur la loyauté.

Cela a considérablement affaibli sa capacité à anticiper et à s’adapter.

En l’absence d’un état d’esprit stratégique plus ouvert et intégratif, le risque d’échecs futurs, potentiellement à un coût encore plus élevé, reste élevé de manière inacceptable.

