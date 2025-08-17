Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré samedi que les discussions entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine en Alaska ont donné "un nouvel élan" aux efforts pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

"Les réunions tenues en Alaska entre le président des États-Unis, Donald Trump, et le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, ont apporté un nouvel élan à la recherche d'une fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine," a écrit Erdogan dans une déclaration sur ses réseaux sociaux.