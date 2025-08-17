INTERNATIONAL
1 min de lecture
La rencontre Trump-Poutine apporte une "nouvelle dynamique" pour mettre fin à la guerre Russie-Ukraine
Le président Erdogan exprime l'espoir que le nouveau processus impliquant le président ukrainien jette les bases d'une paix durable, ajoutant que la Türkiye est prête à contribuer de toutes les manières.
La Turquie est prête à contribuer pleinement à l'établissement de la paix. / AA
17 août 2025

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré samedi que les discussions entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine en Alaska ont donné "un nouvel élan" aux efforts pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

"Les réunions tenues en Alaska entre le président des États-Unis, Donald Trump, et le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, ont apporté un nouvel élan à la recherche d'une fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine," a écrit Erdogan dans une déclaration sur ses réseaux sociaux.

Le président turc a ajouté : "Nous saluons le Sommet de l'Alaska et espérons que ce nouveau processus, avec la participation du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, posera les bases d'une paix durable. La Turquie est prête à apporter toute contribution nécessaire à l'établissement de la paix."

