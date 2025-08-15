Le président turc Recep Tayyip Erdogan a eu un entretien téléphonique avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, à la demande de ce dernier, a annoncé jeudi la Direction de la communication turque.
Les deux dirigeants ont échangé sur les derniers développements concernant le conflit russo-ukrainien, ainsi que sur des questions régionales et internationales.
Erdogan a souligné que des progrès avaient été réalisés lors des négociations à Istanbul visant à instaurer un cessez-le-feu durable entre la Russie et l'Ukraine. Il a également insisté sur l'importance de ces discussions pour parvenir à des résultats humanitaires concrets.
Mark Rutte a partagé son analyse de la situation en Ukraine, alors que se profile le sommet en Alaska entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine.
Erdogan a précisé que la Turquie suivait de près cette rencontre.
Donald Trump et Vladimir Poutine doivent se rencontrer en Alaska vendredi à 11h30 heure locale (19h30 GMT).
Cette réunion marquera la première rencontre entre les présidents américain et russe en exercice depuis le début de la guerre entre Moscou et Kiev, qui dure depuis près de trois ans et demi.