TURQUIE
1 min de lecture
Erdogan et Rutte discutent de l'Ukraine et du prochain sommet Trump-Poutine
Le président turc Erdogan affirme que les négociations d'Istanbul ont progressé vers un cessez-le-feu durable entre la Russie et l'Ukraine, soulignant la nécessité d'obtenir des résultats humanitaires positifs.
Erdogan et Rutte discutent de l'Ukraine et du prochain sommet Trump-Poutine
Erdogan et Rutte à Ankara. / Reuters
15 août 2025

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a eu un entretien téléphonique avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, à la demande de ce dernier, a annoncé jeudi la Direction de la communication turque.

Les deux dirigeants ont échangé sur les derniers développements concernant le conflit russo-ukrainien, ainsi que sur des questions régionales et internationales.

Erdogan a souligné que des progrès avaient été réalisés lors des négociations à Istanbul visant à instaurer un cessez-le-feu durable entre la Russie et l'Ukraine. Il a également insisté sur l'importance de ces discussions pour parvenir à des résultats humanitaires concrets.

Mark Rutte a partagé son analyse de la situation en Ukraine, alors que se profile le sommet en Alaska entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine.

Nos recommandations

Erdogan a précisé que la Turquie suivait de près cette rencontre.

Donald Trump et Vladimir Poutine doivent se rencontrer en Alaska vendredi à 11h30 heure locale (19h30 GMT).

Cette réunion marquera la première rencontre entre les présidents américain et russe en exercice depuis le début de la guerre entre Moscou et Kiev, qui dure depuis près de trois ans et demi.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Français
Plus de contenus
La Cour africaine rejette toutes les requêtes de Gbagbo contre l'Etat de Côte d'Ivoire
La Turquie salue l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda
Assimi Goïta : "L'AES sollicite l'accompagnement de la Russie dans la lutte contre le terrorisme"
Israël affirme avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen
Le Libéria organise des funérailles pour le président Samuel Doe, assassiné il y a 35 ans
Guterres : "L’accord RDC-Rwanda, une avancée vers la stabilité à l’Est de la RDC"
Hakan Fidan souligne la nécessité d'un accord permanent entre l'Iran et les États-Unis
Soudan : le chef de l'armée, Al-Burhan, accepte un cessez-le-feu de 7 jours à El-Fasher
La RDC et le Rwanda signent l’accord de paix de Washington
Erdogan: La Turquie est en pourparlers avec les États-Unis pour rejoindre le programme F-35
Cameroun : Issa Tchiroma veut succéder à Paul Biya
Soudan : L'armée affirme avoir pris le contrôle du bastion rebelle dans l'État du Nil Bleu
Erdogan : L'engagement de l'OTAN à consacrer 5% du PIB aux dépenses montre que le bloc "est prêt"
L'enterrement de l'ex-président zambien en Afrique du Sud interrompu en pleine cérémonie
Kenya : les manifestations font un mort et des blessés au milieu d'un black-out médiatique
Visitez TRT Global. Faites-nous part de vos commentaires !
Contact us