Le président turc Recep Tayyip Erdogan a eu un entretien téléphonique avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, à la demande de ce dernier, a annoncé jeudi la Direction de la communication turque.

Les deux dirigeants ont échangé sur les derniers développements concernant le conflit russo-ukrainien, ainsi que sur des questions régionales et internationales.

Erdogan a souligné que des progrès avaient été réalisés lors des négociations à Istanbul visant à instaurer un cessez-le-feu durable entre la Russie et l'Ukraine. Il a également insisté sur l'importance de ces discussions pour parvenir à des résultats humanitaires concrets.

Mark Rutte a partagé son analyse de la situation en Ukraine, alors que se profile le sommet en Alaska entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine.