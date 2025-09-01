Dans la cour brûlée du Musée national du Soudan à Khartoum, une imposante statue en granit noir du pharaon koushite Taharqa se dresse désormais seule, entourée d'éclats de verre brisé et de pierres éclatées.

Depuis que le musée a été pillé lors des premiers jours de la guerre au Soudan entre l'armée et les Forces de soutien rapide (RSF) en avril 2023, des milliers d'antiquités inestimables, dont beaucoup remontent au royaume de Koush vieux de 3 000 ans, ont disparu.

Les responsables pensent que certaines ont été introduites clandestinement à travers les frontières vers l'Égypte, le Tchad et le Soudan du Sud, mais la grande majorité des pièces reste introuvable.

« Seuls les objets lourds et volumineux qui ne pouvaient pas être emportés ont été laissés sur place », a déclaré Rawda Idris, procureure publique et membre du Comité soudanais pour la protection des musées et des sites archéologiques.

À son apogée, le musée abritait plus d'un demi-million d'artefacts couvrant 7 000 ans d'histoire africaine qui, selon l'ancien directeur des antiquités Hatim al-Nour, « façonnaient l'histoire profonde de l'identité soudanaise ».

D'imposantes statues de divinités guerrières koushites montent désormais la garde sur les terrains négligés, sous un plafond marqué par les cicatrices noircies des bombardements.

Le reste du contenu précieux du musée a disparu, la grande majorité apparemment sans laisser de trace.

Crime de guerre

Le centre de Khartoum, où se trouve le musée ainsi que les principales institutions de l'État soudanais, est devenu un champ de bataille à partir d'avril 2023, lorsque les RSF ont envahi la ville.

Ce n'est qu'après que l'armée a repris la capitale en mars que les responsables des antiquités soudanaises sont revenus pour la première fois et ont découvert leur précieux musée en ruines.

Le coup le plus dur, selon eux, a été la perte de la célèbre « Salle d'or », qui abritait des bijoux royaux en or massif, des figurines et des objets cérémoniels.

« Tout ce qui se trouvait dans cette salle a été volé », a déclaré Ikhlas Abdel Latif, directrice des musées à l'autorité des antiquités soudanaises.

Selon elle, les artefacts ont été transportés dans de grands camions, à travers la ville jumelle de Khartoum, Omdourman, vers l'ouest, jusqu'à la région de Darfour, bastion des RSF, avant que certains ne réapparaissent de l'autre côté de la frontière sud-soudanaise.

La majorité des artefacts volés provenaient du royaume de Koush, une civilisation nubienne qui rivalisait autrefois avec l'Égypte ancienne en termes de richesse, de pouvoir et d'influence.

Son héritage – préservé dans des artefacts sculptés dans la pierre et le bronze et ornés de pierres précieuses – a maintenant été saccagé, devenant l'une des innombrables victimes de la guerre au Soudan.

Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts et a engendré les plus grandes crises de faim et de déplacement au monde.

Les responsables gouvernementaux alignés sur l'armée accusent les combattants des RSF d'avoir pillé le Musée national et d'autres sites patrimoniaux, qualifiant leur destruction d'artefacts de « crime de guerre » – une accusation que le groupe paramilitaire nie.

Offres sur le marché noir