Niger: Les inondations forcent des milliers de personnes à quitter leurs foyers, au moins 47 morts
Le gouvernement a alloué 12 milliards de francs CFA (21,3 millions de dollars) pour venir en aide aux familles et individus touchés par les inondations à travers le pays, selon les autorités.
L'Afrique subit des impacts disproportionnés en raison du changement climatique / Other
21 août 2025

Au moins 47 personnes ont perdu la vie et plus de 56 000 ont été déplacées en raison des inondations provoquées par de récentes pluies torrentielles au Niger, ont annoncé les autorités mercredi.

Les inondations ont touché 7 754 ménages dans 339 quartiers et villages, selon la Direction générale de la protection civile.

« Environ 30 personnes sont mortes après l'effondrement de leurs maisons, tandis que 17 se sont noyées. De plus, les inondations ont blessé 70 personnes et causé la mort de 257 têtes de bétail », a indiqué la direction dans un communiqué.

Le comité national chargé de la prévention des inondations a déclaré avoir commencé à distribuer une aide alimentaire, ciblant 3 776 familles.

Le gouvernement a alloué 12 milliards de francs CFA (21,3 millions de dollars) pour venir en aide aux familles et individus touchés par les inondations à travers le pays, selon les autorités.

Les inondations sont devenues l'une des catastrophes naturelles les plus destructrices à l'échelle mondiale, l'Afrique subissant des impacts disproportionnés en raison du changement climatique, qui a modifié les régimes de précipitations.

En 2024, de fortes pluies ont touché près de 1,5 million de Nigériens dans les huit régions du pays.

