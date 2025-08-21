Au moins 47 personnes ont perdu la vie et plus de 56 000 ont été déplacées en raison des inondations provoquées par de récentes pluies torrentielles au Niger, ont annoncé les autorités mercredi.

Les inondations ont touché 7 754 ménages dans 339 quartiers et villages, selon la Direction générale de la protection civile.

« Environ 30 personnes sont mortes après l'effondrement de leurs maisons, tandis que 17 se sont noyées. De plus, les inondations ont blessé 70 personnes et causé la mort de 257 têtes de bétail », a indiqué la direction dans un communiqué.

Le comité national chargé de la prévention des inondations a déclaré avoir commencé à distribuer une aide alimentaire, ciblant 3 776 familles.