Au moins 70 personnes ont perdu la vie lorsqu'un bateau transportant des migrants a chaviré au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest, a annoncé vendredi soir le ministère des Affaires étrangères de la Gambie.
Il s'agit de l'un des accidents les plus meurtriers de ces dernières années sur une route migratoire très fréquentée vers l'Europe.
Trente autres personnes sont portées disparues après que l'embarcation, qui aurait quitté la Gambie avec à son bord principalement des ressortissants gambiens et sénégalais, a coulé au large des côtes de la Mauritanie tôt mercredi, selon un communiqué du ministère.
Le bateau transportait environ 150 passagers, dont 16 ont été secourus. Les autorités mauritaniennes ont récupéré 70 corps mercredi et jeudi, et des témoignages suggèrent que plus de 100 personnes pourraient avoir péri, précise le communiqué.
La route migratoire de l'Atlantique, reliant les côtes de l'Afrique de l'Ouest aux îles Canaries, est souvent empruntée par des migrants africains cherchant à rejoindre l'Espagne. Elle est considérée comme l'une des plus dangereuses au monde.
L'année dernière, plus de 46 000 migrants en situation irrégulière ont atteint les îles Canaries, un record selon l'Union européenne. Plus de 10 000 personnes ont perdu la vie en tentant ce voyage, soit une augmentation de 58 % par rapport à 2023, d'après l'organisation de défense des droits Caminando Fronteras.
Le ministère des Affaires étrangères de la Gambie a exhorté ses citoyens à "s'abstenir d'entreprendre de tels voyages périlleux, qui continuent de coûter la vie à de nombreuses personnes".