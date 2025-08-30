AFRIQUE
2 min de lecture
Gambie : au moins 70 morts dans le naufrage d’un bateau de migrants au large de la Mauritanie
Trente autres personnes sont portées disparues après le chavirement de l'embarcation qui aurait quitté la Gambie avec à son bord principalement des ressortissants gambiens et sénégalais, selon la Gambie.
Gambie : au moins 70 morts dans le naufrage d’un bateau de migrants au large de la Mauritanie
Les migrations irrégulières de certaines régions d'Afrique vers l'Europe causent des milliers de morts. / Reuters
30 août 2025

Au moins 70 personnes ont perdu la vie lorsqu'un bateau transportant des migrants a chaviré au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest, a annoncé vendredi soir le ministère des Affaires étrangères de la Gambie.

Il s'agit de l'un des accidents les plus meurtriers de ces dernières années sur une route migratoire très fréquentée vers l'Europe.

Trente autres personnes sont portées disparues après que l'embarcation, qui aurait quitté la Gambie avec à son bord principalement des ressortissants gambiens et sénégalais, a coulé au large des côtes de la Mauritanie tôt mercredi, selon un communiqué du ministère.

RELATEDTRT Global - En Gambie, un village de pêcheurs sans patrie

Le bateau transportait environ 150 passagers, dont 16 ont été secourus. Les autorités mauritaniennes ont récupéré 70 corps mercredi et jeudi, et des témoignages suggèrent que plus de 100 personnes pourraient avoir péri, précise le communiqué.

Nos recommandations

La route migratoire de l'Atlantique, reliant les côtes de l'Afrique de l'Ouest aux îles Canaries, est souvent empruntée par des migrants africains cherchant à rejoindre l'Espagne. Elle est considérée comme l'une des plus dangereuses au monde.

L'année dernière, plus de 46 000 migrants en situation irrégulière ont atteint les îles Canaries, un record selon l'Union européenne. Plus de 10 000 personnes ont perdu la vie en tentant ce voyage, soit une augmentation de 58 % par rapport à 2023, d'après l'organisation de défense des droits Caminando Fronteras.

RELATEDTRT Global - Des migrants africains portés disparus après s'être jetés d'un bateau près des îles Baléares

Le ministère des Affaires étrangères de la Gambie a exhorté ses citoyens à "s'abstenir d'entreprendre de tels voyages périlleux, qui continuent de coûter la vie à de nombreuses personnes".

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika and agencies
Plus de contenus
La Cour africaine rejette toutes les requêtes de Gbagbo contre l'Etat de Côte d'Ivoire
La Turquie salue l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda
Assimi Goïta : "L'AES sollicite l'accompagnement de la Russie dans la lutte contre le terrorisme"
Israël affirme avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen
Le Libéria organise des funérailles pour le président Samuel Doe, assassiné il y a 35 ans
Guterres : "L’accord RDC-Rwanda, une avancée vers la stabilité à l’Est de la RDC"
Hakan Fidan souligne la nécessité d'un accord permanent entre l'Iran et les États-Unis
Soudan : le chef de l'armée, Al-Burhan, accepte un cessez-le-feu de 7 jours à El-Fasher
La RDC et le Rwanda signent l’accord de paix de Washington
Erdogan: La Turquie est en pourparlers avec les États-Unis pour rejoindre le programme F-35
Cameroun : Issa Tchiroma veut succéder à Paul Biya
Soudan : L'armée affirme avoir pris le contrôle du bastion rebelle dans l'État du Nil Bleu
Erdogan : L'engagement de l'OTAN à consacrer 5% du PIB aux dépenses montre que le bloc "est prêt"
L'enterrement de l'ex-président zambien en Afrique du Sud interrompu en pleine cérémonie
Kenya : les manifestations font un mort et des blessés au milieu d'un black-out médiatique
Visitez TRT Global. Faites-nous part de vos commentaires !
Contact us