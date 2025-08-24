Douze migrants sont portés disparus après avoir sauté d'un bateau en direction de l'archipel des Baléares en Méditerranée, ont indiqué les autorités.

Quatorze autres migrants ont été secourus du même navire à 58 kilomètres au sud-est de l'île de Cabrera, ont déclaré samedi des responsables locaux.

Les migrants secourus ont informé les autorités que 12 passagers avaient sauté du bateau vendredi, a précisé l'administration locale dans un communiqué.

La garde civile espagnole et les garde-côtes recherchaient les personnes disparues, originaires d'Afrique du Nord, ajoute le communiqué.