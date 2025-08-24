AFRIQUE
1 min de lecture
Des migrants africains portés disparus après s'être jetés d'un bateau près des îles Baléares
Au 15 août, 4 323 migrants étaient arrivés sur les îles depuis le début de l'année, marquant une augmentation de 77 pour cent.
Des migrants africains portés disparus après s'être jetés d'un bateau près des îles Baléares
La garde civile espagnole et les garde-côtes recherchent les disparus. / Reuters
24 août 2025

Douze migrants sont portés disparus après avoir sauté d'un bateau en direction de l'archipel des Baléares en Méditerranée, ont indiqué les autorités.

Quatorze autres migrants ont été secourus du même navire à 58 kilomètres au sud-est de l'île de Cabrera, ont déclaré samedi des responsables locaux.

Les migrants secourus ont informé les autorités que 12 passagers avaient sauté du bateau vendredi, a précisé l'administration locale dans un communiqué.

La garde civile espagnole et les garde-côtes recherchaient les personnes disparues, originaires d'Afrique du Nord, ajoute le communiqué.

Nos recommandations

La route migratoire reliant l'Afrique du Nord aux Baléares a connu une forte augmentation cette année, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

Au 15 août, 4 323 migrants étaient arrivés sur les îles depuis le début de l'année, contre 2 443 à la même date en 2024, soit une augmentation de 77 %.

En revanche, les arrivées aux îles Canaries espagnoles dans l'océan Atlantique, au large de l'Afrique de l'Ouest, ont diminué de 46 %.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT World and Agencies
Plus de contenus
La Cour africaine rejette toutes les requêtes de Gbagbo contre l'Etat de Côte d'Ivoire
La Turquie salue l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda
Assimi Goïta : "L'AES sollicite l'accompagnement de la Russie dans la lutte contre le terrorisme"
Israël affirme avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen
Le Libéria organise des funérailles pour le président Samuel Doe, assassiné il y a 35 ans
Guterres : "L’accord RDC-Rwanda, une avancée vers la stabilité à l’Est de la RDC"
Hakan Fidan souligne la nécessité d'un accord permanent entre l'Iran et les États-Unis
Soudan : le chef de l'armée, Al-Burhan, accepte un cessez-le-feu de 7 jours à El-Fasher
La RDC et le Rwanda signent l’accord de paix de Washington
Erdogan: La Turquie est en pourparlers avec les États-Unis pour rejoindre le programme F-35
Cameroun : Issa Tchiroma veut succéder à Paul Biya
Soudan : L'armée affirme avoir pris le contrôle du bastion rebelle dans l'État du Nil Bleu
Erdogan : L'engagement de l'OTAN à consacrer 5% du PIB aux dépenses montre que le bloc "est prêt"
L'enterrement de l'ex-président zambien en Afrique du Sud interrompu en pleine cérémonie
Kenya : les manifestations font un mort et des blessés au milieu d'un black-out médiatique
Visitez TRT Global. Faites-nous part de vos commentaires !
Contact us