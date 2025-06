Si la Premier League anglaise est une destination prisée des footballeurs, la Turquie n’en garde pas moins la cote. Ils sont nombreux ces footballeurs africains à quitter des championnats huppés pour rejoindre le pays de Moustapha Kemal. Pour cette saison qui est déjà à sa 23éme journée, ils sont une soixantaine en lice pour le titre.

MUSUSI, OKECHUKWU, MOSHOUE, OKOCHA….Les pionniers !

Le choix de certains footballeurs africains de rejoindre la Turquie n’est sans doute pas quelque chose de nouveau. Dans les années 1990 déjà, de grands noms du continent ont eu à évoluer au sein du championnat turc. Ces stars africaines ont marqué de leur empreinte la Super Lig.

Considéré comme un des premiers joueurs africains à évoluer en Turquie, l’Ougandais Majid Mususi avait rejoint Bursaspor lors de la saison 1994-1995, en provenance du club français du Stade Rennais. Premier footballeur ougandais à jouer en Europe, Mususi a laissé des traces dans le club turc où il est devenu l’auteur de ce qui a été appelé « la marche du crocodile ».

D’autres figures emblématiques ont également eu à poser leurs valises dans l’élite turque. On peut citer entre autres les Nigérians Daniel Amokachi (Bésiktas), Jay Jay Okocha et Uche Okechukwu (Fenerbahçe), l’Egyptien Ahmed Hassan (Besiktas), le Ghanéen Stephen Appiah (Fenerbahçe) ou encore le Sud-Africain, feu John Leshiba Moshoeu (Fenerbahçe).

Dans les années 2000, il y a eu une autre vague. Galatasaray avait accueilli le plus gros du contingent, avec Didier Drogba (Cote d’Ivoire), Rigobert Song (Cameroun), Shabani Nonda (RD Congo), Abdul Kader Keita (Cote d’Ivoire) ou encore Younès Belhanda (Maroc). De cette même génération, il y a eu le Togolais Emmanuel Sheyi Adebayor qui a joué à Istanbul Basaksehir, avec comme coéquipier un certain Aurélien Chedjou (Cameroun).

Légende vivante du football africain, Samuel Eto’o a fait des passages remarqués dans le championnat turc. L’ancien buteur du FC Barcelone a porté les couleurs d’Antalyaspor et de Konyaspor. Meilleur buteur de l’histoire du Ghana (équipe nationale), Asamoah Gyan a lui joué à Kayserispor. Des devanciers qui ont inspiré d’autres talents qui auront la lourde responsabilité de veiller au legs des pionniers.

La SUPER LIG, UN CHAMPIONNAT ATTRACTIF !

Ils viennent du Sénégal, Cameroun, Nigéria, Ghana, Congo, Cote d‘Ivoire, Mali, Guinée, Angola, Algérie ou encore de la RD Congo. Ils sont des dizaines de footballeurs africains à évoluer dans la Super Lig Turque, un championnat de plus en plus attractif, avec la présence de joueurs de classe mondiale.

Un nombre qui augmente pratiquement chaque année, témoignant ainsi de la vitalité de cette Ligue. Ils ont fait de la Turquie leur destination privilégiée, grâce à la fiscalité moins contraignante, les bons salaires, la qualité des infrastructures, mais aussi la passion du public turc. Sur les pelouses turques, ils retrouvent d’autres frères africains, venus d’horizons divers, en quête d’un avenir meilleur (Voir la liste qui évoluent dans l’élite pour cette saison).

Mais cette ruée vers la Turquie s’explique par des avantages qu’ils ne trouvent nulle part ailleurs dans le monde. « Vu d’ici, c’est logique. Les clubs, dont la plupart sont dirigés par des hommes d’affaires, disposent de moyens de plus en plus importants. Il y a notamment les droits télé, vente de produits dérivés, recettes aux guichets, transferts.

Ce qui leur permet de proposer des salaires élevés aux joueurs étrangers », explique le défenseur camerounais Dany Nounkeu, passé par Karabükspor. La ferveur dans les stades est aussi un atout non négligeable. Ancien international sénégalais, Ricardo Faty connaît bien le championnat turc.

RICARDO FATY : « LA TURQUIE EST UN PAYS QUI RESPIRE LE FOOTBALL »

« Pour mettre des mots sur la ferveur turque, le mieux est encore de donner la parole à ceux qui la vivent de l’intérieur depuis plusieurs années. Ici, quand les gens partent au stade, ils ne vont pas assister à un spectacle. Ils font partie du spectacle ! Ils savent qu’ils peuvent influencer l’arbitre, déstabiliser l’adversaire… En fait, ils viennent jouer avec toi », informe le frère de Jacques Faty.

Ancien de la Lazio de Rome (Italie), il a passé plusieurs années dans la Türkiye Süper Lig. « La Süper Lig est un championnat vraiment intéressant. Il n’est pas très exigeant tactiquement mais sinon, c’est un championnat plaisant à voir avec beaucoup de joueurs venant de tous horizons très techniques et très athlétiques. C’est un championnat assez folklorique avec les supporters.

La Turquie est un pays qui respire le football. Chaque foyer a son club et même ceux qui ne suivent pas forcément le foot supportent un club. Le football est vraiment suivi par tout le monde. Ça a vraiment été un plaisir de jouer là-bas », a fait savoir l’ancien international sénégalais.

Pour beaucoup d’autres footballeurs africains, la Turquie pourrait aussi être un tremplin. Nombreux sont ceux qui espèrent briller et attirer d’autres championnat européens comme l’Angleterre, l’Italie, l’Espagne ou encore la France.

UN RÉGIME FISCAL AVANTAGEUX !

Cet intérêt brusque que les joueurs accordent au championnat turc peut aussi s’expliquer par l‘argument financier. Il y a aussi l’assouplissement des quotas de footballeurs étrangers, en vigueur depuis 2015 (quatorze par club, avec la possibilité d’en aligner onze sur la feuille de match), ainsi qu’une importante progression des droits télévisuels.

En effet, ces dernières années, ils ont connu une nette avancée. Ils sont passés de 362 millions d’euros pour la période 2012-2017, à 555 millions pour la période 2017-2022. Sur le marché des transferts, les clubs turcs ne font pas de folies. Ils restent souvent mesurés sur le montant des transferts, mettant surtout en avant les rémunérations versées aux joueurs.

Tout cela est favorisé par un régime fiscal avantageux. Autre facteur et pas des moindres, le taux d’imposition des footballeurs est nettement moins élevé qu’en France (15 % contre 47 %). Contrairement à la France, en Turquie, ce sont les clubs qui règlent les impôts des joueurs. « Ce qu’on gagne en France en brut, ici, c’est du net. Sans parler des primes, qui peuvent être très intéressantes », renseigne Dany Nounkeu. Du point de vue sécurité, la Turquie a fait d’énormes avancées.

Elle a mis en place une politique très stricte pour lutter contre la violence dans les stades. Pour y arriver, un système de fichage a été imposé. Il s’agit notamment d’une carte électronique où figurent les données personnelles des supporters. « Cette mesure a en partie vidé les stades, sauf pour les grosses affiches. Il y a moins d’ambiance qu’avant, mais la sécurité est maximale », renseigne l’ancien international camerounais Aurélien Chedjou.

MOUSSA SOW, DEMBA BA, PAPIS CISSE…..LES GOLEADORS SENEGALAIS !

Au Sénégal, il faut remonter à 2002 pour voir les premières traces de footballeurs issus de ce pays ouest-africain. En effet, lors de cette année 2022, le Sénégal avait brillé lors de la Coupe du monde organisée par le Japon et la Corée du Sud. Depuis, ils ne cessent d’y affluer. Cela a commencé avec les aînés Tony Silva (Trabzonspor, 2008-2010), Diomansy Kamara (Eskişehirspor, 2011, 2014) ou encore Mamadou Niang (Fenerbahçe SK, 2010, 2011 et Besiktas 2013).

Mais les joueurs sénégalais qui ont le plus marqué l’histoire du championnat turc restent Moussa Sow, Demba Bâ ou encore Papis Demba Cissé. Le premier avait rejoint Fenerbahçe SK en 2012. Il y évolue jusqu’en 2015, marquant 66 buts en 154 matchs disputés. Transféré à Al-Ahli Club (Emirats arabes unis), il revient à Fenerbahçe SK sous forme de prêts, lors de la saison 2016-2017, pour 15 buts en 37 matchs joués.

L’attaquant sénégalais jouera par la suite à Bursaspor (2018), Gazişehir Gaziantep FK (2019) et Ümraniyespor (2020-2021). Arrivé à Besiktas en 2014, Demba Bâ ne reste qu’une saison, mais suffisant pour marquer 27 buts en 44 rencontres disputées. Il prend la direction du Shanghai Shenhua (D1 Chine), avant d’être prêté au Besiktas (2017).

L’attaquant va finalement s’engager avec Göztepe SK pour une saison (2018), avant de retourner au Shanghai Shenhua (2018-2019). Mais son histoire n’était pas terminée avec la Turquie puisqu’il signera à İstanbul Başakşehir en 2019. En 83 matchs disputés, il marque 26 buts. Papis Demba Cissé a découvert la Turquie avec Alanyaspor (2018-202).

Il y joue 65 pour 42 buts. Il rejoint par la suite Fenerbahçe SK (2020-2021), avant de signer à Çaykur Rizespor lors de la saison 2021-2022. Avant ces trois buteurs sénégalais, Issiar Dia avait signé en Turquie. Révélé à Nancy (France), il avait rejoint Fenerbahçe SK lors de la saison 2010-2011 (17 buts en 48 matchs). Il va par la suite rejoindre le Qatar, avant de revenir à Yeni Malatyaspor (2017-2019).

Ces pionniers ont inspiré d’autres jeunes qui ont fait aujourd’hui de la Turquie leur destination préférée. Pour la saison en cours, on compte au moins une dizaine de footballeurs sénégalais en lice dans l’élite. Et ce rythme devrait sans doute connaître un bon en avant, avec un championnat qui gagne de plus en plus de visibilité.

TURQUIE

LISTE DES AFRICAINS DANS L’ELITE

GALATASARAY

Valentine Ozornwafor (défenseur, Nigérian, 23 ans)

Sacha Boey (défenseur franco-camerounais 26 ans)

FENERBAHÇE

Bright Osayi-Samuel (milieu de terrain, 25 ans, Nigéria)

BASAKSEHIR

Joseph Attamah (milieu de terrain, 28 ans, Ghana)

Philippe Keny (attaquant, 23 ans, Sénégal)

Ange Belibi (milieu de terrain, 21 ans, Côte d’Ivoire)

BESIKTAS

Fuka-Arthur Masuaku Kawela (milieu de terrain, 29 ans, RD Congo)

Jackson Muleka Kyanvubu (milieu de terrain, 23 ans, RD Congo)

Georges-Kévin Nkoudou (attaquant, 27 ans, Cameroun)

Vincent Aboubakar (attaquant, 31 ans, Cameroun)

ADANA DEMIRSPOR

Simon Deli (défenseur, 31 ans, Côte d’ivoire)

Henry Onyekuru (milieu de terrain, 25 ans, Nigéria)

David Akintola (milieu de terrain 27 ans, Nigéria)

Badou Ndiaye (milieu de terrain, 32 ans, Sénégal)

Pape Chérif Ndiaye (attaquant, 27 ans, Sénégal)

Samuel Nongoh (attaquant 18 ans, Cameroun)

TRABZONSPOR

Jean-Philippe Gbamin (défenseur, 27 ans, Cote d’Ivoire)

Djaniny (milieu de terrain, 31 ans, Cap-Vert)

Trézéguet (Milieu de terrain, 28 ans, Égypte)

KAYSERISPOR

Olivier Kemen (Milieu de terrain, 26 ans, Cameroun)

Mame Baba Thiam (30 ans, attaquant, Sénégal)

Bernard Mensah (Milieu de terrain, 28 ans, Ghana)

Anthony Chigaemezu Uzodimma (Milieu de terrain, 23 ans, Nigéria)

Yaw Ackah (Milieu de terrain, 23 ans, Ghana)

KONYASPOR

Mame Biram Diouf (attaquant, 35 ans, Sénégal)

FATIHKARAGÜMRÜK

Lawrence Anwan Nicholas (milieu de terrain, 21 ans, Nigéria)

Sofiane Feghouli (33 ans, Algérie)

Mbaye Diagne (31 ans, Sénégal)

Ebrima Colley (23 ans, Gambie)

GAZIANTEP

El Hadji Papy Mison Djilobodji (34 ans, Sénégal)

ALANYASPOR

Joher Khadim Rassoul (27 ans, Sénégal)

Zinedine Ferhat (29 ans, Algérie)

Idrissa Doumbia (24 ans, Cote d’Ivoire)

Wilson Bruno Naval da Costa Eduardo (32 ans, Angola)

SIVASPOR

Aaron Christopher Billy Ondélé Appindangoye (30 ans, Gabon)

Samba Camara (30 ans, Mali)

Isaac Cofie (31 ans, Ghana)

Max-Alain Gradel (35 ans, Côte d’Ivoire)

Kader Keita (22 ans, Côte d’Ivoire)

Olarenwaju Ayoba Kayode (29 ans, Nigéria)

Mustapha Yatabaré (37 ans, Mali)

Clinton Mua N'Jie (29 ans, Cameroun)

Ahmed Musa (30 ans, Nigéria)

Leke Samson James (30 ans, Nigéria)

ANTALYASPOR

Christian Luyindama Nekadio (29 ans, RD Congo)

Alassane Ndao (26 ans, Sénégal)

Houssam Eddine Ghacha (27 ans, Algérie)

Fredy Balende (30 ans, Angola)

HATAYSPOR

Simon Augustin Falette (30 ans, Guinée)

Samuel Adekugbe (28 ans, Nigéria)

Christian Atsu (31 ans, Ghana)

Dylan Saint-Louis (27 ans, Congo)

Kévin Soni (24 ans, Cameroun)

ANKARAGUCU

Lamine Diack (22 ans, Sénégal)

Bevic Moussiti-Oko (28 ans, Congo)

KASIMPASA

Mamadou Fall (31 ans, Sénégal)

Stéphane Bahoken (30 ans, Cameroun)

Bengali-Fodé Koita (32 ans, Guinée)

GIRESUNSPOR

Faustin Senghor (29 ans, Sénégal)

İstanbulspor

Inainfe Michael Ologo (19 ans, Nigéria)

Mahamadou Ba (23 ans, Guinée)

Jason Lokilo (24 ans, RD Congo)

Raymond Frimpong Owusu, 20 ans Ghana)

Emeka Friday Eze (26 ans, Nigéria)

UMRANIYE

Guy Serge Cédric Yaméogo, (22 ans Cote d’Ivoire)

Isaac Sackey (28 ans, Ghana)

Bel-Durel Daniel Avounou (25 ans, Congo)