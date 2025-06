Par LuluSanga

Une dangereuse toxine fongique affectant les cultures et provoquant des cancers et des retards de croissance chez les enfants a longtemps frappé l'Afrique, entraînant même des milliers de décès chez les humains et le bétail.

L'empoisonnement à l'aflatoxine est causé par des champignons qui affectent les cultures comme le maïs, le blé, l'arachide et les produits comme le lait et les œufs si le bétail est nourri avec des aliments contaminés.

Dans les pays développés, les cultures commerciales sont soumises à un dépistage de l'aflatoxine. Mais dans de nombreuses régions du monde en développement, les aliments contaminés finissent souvent dans l'assiette, car les cultures ne sont pas testées et les petits agriculteurs dépendent de leur récolte pour nourrir leur famille.

La menace de l'aflatoxine n'est pas nouvelle pour les pays africains et même pour l'Europe. Par exemple, dans les années 1950-60, de nombreux animaux d'élevage sont morts au Royaume-Uni à cause des cacahuètes provenant d'Amérique du Sud.

En 2005, le Kenya a signalé environ 125 décès humains, tandis qu'en 2016, la Tanzanie a signalé 14 décès, tous causés par l'aflatoxine.

Selon l'Institut international de recherche sur l'alimentation (IFPRI), environ 26 000 Africains meurent chaque année d'un cancer du foie dû à l'exposition à l'aflatoxine.

Selon l'initiative tanzanienne pour la prévention de la contamination par l'aflatoxine (TANIPAC), le problème de l'aflatoxine est dû au non-respect des règles agricoles correctes, qui commence au niveau de la culture, de la récolte et du stockage.

Voici comment réduire et même éliminer l'aflatoxine dans les aliments.

- TANIPAC conseille la rotation des cultures et le changement de type de cultures pour aider à réduire la gravité des toxines fongiques.

- L'utilisation de semences qui peuvent résister au champignon à l'origine de l'aflatoxine.

- Les conteneurs utilisés pour stocker les produits récoltés doivent être bien séchés. De même, le matériel utilisé pour la récolte doit être exempt d'humidité.

- Les chercheurs mettent également en garde contre la récolte des cultures avant leur maturité. Mais ils suggèrent également qu'il est préférable de récolter tôt et de sécher mécaniquement lorsque les grains sont arrivés à maturité. Cela réduit le risque que les cultures soient attaquées par des champignons.

- L'étape suivante consiste à nettoyer correctement le grain et à retirer l'enveloppe et les grains endommagés, car ils sont généralement porteurs d'une grande quantité de toxines. Enfin, il faut bien sécher le grain, qu'il s'agisse de maïs, d'arachides ou de blé. Si c'est la saison des pluies, les grains doivent être séchés régulièrement avant d'être stockés. Les experts agricoles conseillent de vérifier les grains stockés toutes les trois ou quatre semaines.

- L'aflatoxine ne peut pas être vue à l'œil nu ni détectée par l'odorat. Avant d'être utilisées, les céréales doivent être nettoyées deux ou trois fois pour éliminer les toxines et les médicaments utilisés pour les stocker.

- Les experts de la santé mettent en garde contre le fait de donner aux animaux des restes de récoltes ou de l'eau utilisée pour nettoyer les grains touchés par l'aflatoxine.

- Évitez de poser les grains sur le sol car ils se mouillent facilement, ce qui entraîne une contamination par l'aflatoxine.