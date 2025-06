Le Rwanda et le Bénin ont signé samedi un accord visant à faciliter le soutien militaire pour aider le Proto-Novo à sécuriser ses frontières, ont annoncé des responsables.

L'accord a été signé au premier jour de la visite de deux jours du président rwandais Paul Kagame dans le pays.

Le Bénin, comme le Togo et la Côte d'Ivoire, a subi des attaques terroristes depuis 2018 qui ont débordé de la région du Sahel en Afrique, attribuées à Al-Qaïda et à la filiale de Daesh/ISIS, le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM).

Les frontières septentrionales du Bénin avec le Burkina Faso et le Niger ont été particulièrement touchées.

"Nous sommes prêts à travailler avec le Bénin pour prévenir tout ce qui pourrait se produire autour de ses frontières", a déclaré M. Kagame lors d'une conférence de presse avec son homologue, le président Patrice Talon, à Cotonou.

M. Kagame a déclaré que le Rwanda avait renforcé ses capacités et qu'il n'y aurait pas de limite à ce qui pourrait être accompli ensemble pour relever les défis en matière de sécurité.

"Ce que nous devons faire en Afrique, c'est être ensemble, identifier ce dont nous avons besoin en termes de partenariats et qui offre ce dont nous avons besoin", a-t-il déclaré.

La conférence de presse a été précédée d'un entretien en tête-à-tête entre M. Talon et M. Kagame, au cours duquel les deux hommes ont discuté de "la menace terroriste et de sa propagation" ainsi que de plusieurs domaines de coopération, dont la sécurité, selon le ministère béninois des affaires étrangères.

Notant que l'accord est basé sur l'expérience de l'armée rwandaise, M. Talon a déclaré que la coopération pourrait inclure "la supervision, l'encadrement, la formation, le déploiement conjoint".

Les troupes rwandaises sont déployées au Mozambique, au Sud-Soudan et en République centrafricaine pour aider à rétablir la paix.