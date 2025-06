Larry Elder, l'animateur de radio afro-américain qui est depuis longtemps un pilier des conservateurs, s'est officiellement lancé dans la course à la Maison Blanche en 2024.

M. Elder, qui a attiré l'attention de tout le pays lorsqu'il a mené une campagne ratée en 2021 pour évincer le gouverneur de Californie Gavin Newsom, a fait cette annonce jeudi soir lors d'une interview sur Fox News.

"L'Amérique est en déclin, mais ce déclin n'est pas inévitable. C'est un choix fait par des politiciens détachés et cyniques. En tant qu'habitant de la Californie, j'ai vu de mes propres yeux comment des décennies de règne démocrate ont transformé le Golden State, pour beaucoup, en une dystopie inabordable", a-t-il déclaré dans un communiqué de suivi.

"Je ne les laisserai pas faire la même chose à l'Amérique. Nous pouvons entrer dans un nouvel âge d'or américain, mais nous devons choisir un dirigeant capable de nous y conduire. C'est la raison pour laquelle je me présente à l'élection présidentielle.

M. Elder n'est que le dernier d'une liste de plus en plus longue de républicains qui cherchent à obtenir l'investiture de leur parti. Auparavant, l'ancien président Donald Trump, son ancienne ambassadrice à l'ONU Nikki Haley, l'homme politique de longue date Asa Hutchinson, l'homme d'affaires Perry Johnson et le PDG d'une société pharmaceutique Vivek Ramaswamy se sont portés candidats.

D'autres républicains devraient également annoncer leur candidature à la Maison Blanche, notamment l'ancien allié de Trump devenu un opposant de plus en plus important, le gouverneur de Floride Ron DeSantis.