L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a annoncé, mardi, que le Bénin et le Mali ont réussi à éliminer le trachome, une maladie tropicale oculaire pouvant entraîner une cécité permanente.

Dans un communiqué, l’agence sanitaire mondiale de l’ONU s'est félicitée de cette étape importante.

"Après les succès du Bénin et du Mali, le trachome reste endémique dans 23 pays de la Région africaine de l’OMS, ce qui nous rapproche de l’objectif d’élimination du trachome fixé dans la feuille de route pour les maladies tropicales négligées 2021-2030", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS.

L'organisation onusienne a auparavant indiqué que les pays ayant éliminé le trachome sont le Ghana (juin 2018), la Gambie (avril 2021), le Togo (mai 2022) et le Malawi (septembre 2022).

L'OMS a déjà validé l'élimination de cette maladie dans 15 autres pays, à savoir le Cambodge, la Chine, la Gambie, le Ghana, l’Iran, la République démocratique populaire lao, le Malawi, le Maroc, le Mexique, le Myanmar, le Népal, l’Oman, l’Arabie saoudite, le Togo et le Vanuatu.

Des progrès significatifs ont été réalisés dans la lutte contre le trachome au cours des dernières années. Le nombre de personnes nécessitant un traitement antibiotique contre le trachome dans la Région africaine de l’OMS a diminué de 84 millions, passant de 189 millions en 2014 à 105 millions en juin 2022, selon des chiffres de l'ONU.

Il est à noter que le trachome est principalement signalé dans les zones les plus pauvres et les plus rurales d’Afrique, d’Amérique centrale et du Sud, d’Asie, du Pacifique occidental et du Moyen-Orient.

"Cette maladie provoque une cécité à cause d'une infection par la bactérie Chlamydia trachomatis, qui se transmet d’une personne à une autre par l’intermédiaire des doigts, des vecteurs passifs et des mouches contaminés ayant été en contact avec des écoulements provenant des yeux ou du nez d’une personne infectée", a expliqué l'OMS.