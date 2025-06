Par Mamadou Dian Barry

L’événement, qui a débuté le 31 mai et qui durera jusqu'au 2 juin, accueille plus de 900 exposants et start-ups ainsi que des délégations d’une centaine de pays, pour trois jours d’échanges intensifs entre les secteurs public et privé, selon les organisateurs.

La ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration, Ghita Mezzour, souligne que c’est une réelle opportunité pour le Maroc d’approfondir les efforts consentis et le travail réalisé ces dernières années dans le domaine de la transition numérique et de l’innovation technologique.

L’organisation de cette manifestation au Maroc témoigne de son ambition de se positionner comme hub de numérisation sur l’échiquier africain.

Le GITEX AFRICA Morocco s’inscrit dans le cadre des efforts du Royaume au service de la coopération sud-sud et du rayonnement de l’Afrique à l’échelle internationale, a affirmé le directeur général de l’ADD, Mohammed Drissi Melyani

Il précise que ce conclave tend à promouvoir l’innovation technologique multisectorielle et la transformation digitale du continent, conformément aux Hautes Orientations Royales.

"Le potentiel de la technologie dans le continent africain est illimité et il est temps d’agir", a-t-il dit.

Alors que l’Afrique connaît l’émergence d’un environnement propice à l’innovation technologique, GITEX AFRICA Morocco est l’opportunité de " rassembler les magnats de la technologie et de promouvoir les investissements", a relevé M. Drissi Melyani, se disant "profondément engagé pour le succès de cette première édition".

" L’Afrique a une belle histoire à partager avec le monde dans l’évolution de ses villes numériques, alimentée par une jeune génération talentueuse et des gouvernements tournés vers l’avenir ", renchérit Trixie LohMirmand, PDG de KAOUN International, l’organisateur de GITEX AFRICA.

A noter que le GITEX AFRICA est affilié au GITEX GLOBAL, le plus grand salon mondial de la technologie et des start-ups organisé à Dubaï.

A la lumière de la mission de l’Union africaine de créer un marché unique numérique sécurisé d’ici 2030, les exposants de GITEX AFRICA font preuve d’optimisme face à l’écosystème technologique du continent et des tendances qu’il crée, de l’augmentation de la connectivité Internet et d’une scène de start-up vertigineuse, à l’essor de l’intelligence artificielle et d’un secteur fintech florissant.