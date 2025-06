Le Burkina Faso et le Maroc ont signé plusieurs accords de coopération dans des domaines variés, lors de la 4e session de la Commission mixte de coopération entre les deux pays, tenue vendredi à Dakhla, a-t-on appris de sources officielles.

Dans le procès-verbal et le communiqué conjoint signés par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, Olivia Ragnaghnewendé Rouamba pour le Burkina Faso et Nasser Bourita pour le Royaume du Maroc, on note douze instruments juridiques, dont dix accords, un plan d’action et une feuille de route.

Les accords signés couvrent les domaines de la diplomatie, des douanes, de la justice, de l’eau, de la coopération décentralisée, du tourisme, du sport, de l’éducation et de l’enseignement supérieur.

S’expliquant, samedi soir, sur les antennes de la télévision publique du Burkina (RTB), Olivia Ragnaghnewendé Rouamba, a déclaré qu’il s’agit "d’accords d’intérêt commun entre les deux pays" qui "doivent concourir à la mise en œuvre du programme de stabilisation et de développement" du Burkina Faso.

Elle a soutenu que le premier pilier de ce programme est la lutte contre le terrorisme et la restauration de l’intégrité territoriale du Burkina Faso et que le second volet est l’aspect humanitaire qui concerne près de deux millions de déplacés internes.

"Le soutien du Burkina Faso est ferme et constant à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Notre lutte, actuellement, concerne aussi cet aspect des choses qui est la restauration de l’intégrité territoriale du Burkina. Donc nous vous comprenons, nous vous soutenons", a dit la ministre des Affaires étrangères.

Joint par Anadolu, Issouf Yaméogo doctorant en relations internationales estime que les pays africains doivent d’abord renforcer leurs relations de coopération avant de se lancer dans la recherche de partenariats sur d'autres continents.

"Cette session bénéficie aux deux Etats qui pourront échanger leurs expériences dans plusieurs domaines. Elle permettra également de booster les échanges commerciaux entre les deux pays", a-t-il dit faisant référence à l’accord d’Assistance mutuelle administrative en matière douanière.

Lors de cette session, l’Agence marocaine de la coopération internationale a décidé de mettre à la disposition du Burkina Faso un quota annuel de 130 bourses d’études, au titre des années universitaires 2023/2024, 2024/2025 et 2025/2026, réparties comme suit : 100 bourses s’inscrivant dans le cadre du quota officiel et 30 bourses supplémentaires relatives à la Région Sud du Royaume du Maroc.

La 5è Session de la Commission mixte entre le Burkina Faso et le Maroc se tiendra en 2025 à Ouagadougou.