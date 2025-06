Le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, a remporté un second mandat en obtenant 56,17% des suffrages exprimés et en franchissant de justesse le seuil permettant d'éviter un second tour, a annoncé ce mardi la commission électorale.

Le principal candidat de l'opposition, Samura Kamara, a obtenu 41,16 % des voix, selon les résultats officiels de l'élection qui a eu lieu samedi dernier.

L'annonce intervient après que les partisans des deux partis ont affirmé avoir gagné ces derniers jours, Samura Kamara déclarant qu'il était sur une "voie irréversible vers une victoire écrasante".

Il a également affirmé que les forces de sécurité avaient ouvert le feu dimanche lors d'une célébration au siège de son parti, bien que la police ait nié avoir tiré à balles réelles.

Julius Maada Bio a fait l'objet de critiques croissantes en raison des conditions économiques débilitantes que connaît le pays depuis peu, conditions économiques que Samura Kamara s'est engagé à améliorer durant la campagne.

Près de 60 % de la population de la Sierra Leone, qui compte plus de 7 millions d'habitants, est confrontée à la pauvreté, le taux de chômage des jeunes étant l'un des plus élevés d'Afrique de l'Ouest.