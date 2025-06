Meta est encore sous le choc du démarrage impressionnant de sa nouvelle application, Threads, après que le PDG Mark Zuckerberg a annoncé que la nouvelle application rivale de Twitter avait enregistré 30 millions d'utilisateurs au cours de ses premières 24 heures de fonctionnement.

L'application promet aux utilisateurs des messages plus longs, jusqu'à 500 caractères, incluant des liens, des photos et des vidéos d'une durée maximale de cinq minutes. En Afrique, l'application a été accueillie avec enthousiasme.

Olushola Odeyinde, responsable des médias sociaux pour un média nigérian, a déclaré à TRT Afrika : "C'est vraiment formidable de voir une autre plateforme de médias sociaux rejoindre la mêlée, car c'est un autre moyen d'atteindre de nouveaux publics avec des offres personnalisées ou uniques d'un point de vue commercial".

L'analyste des médias Mayowa Adegoke, qui a animé plusieurs sessions panafricaines en direct sur Twitter sur les engagements des médias sociaux depuis sa base à Dubaï, affirme que le lancement a été cosmique sur les plates-formes de médias sociaux du continent.

Au cours de ces sept heures, Threads, threading et Mark étaient en vogue sur Twitter au Nigéria, qui est la plus grande économie d'Afrique avec la plus grande population de jeunes Noirs au monde. Je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de curiosité", a déclaré M. Adegoke à TRT Afrika.

Un examen approfondi de Threads révèle rapidement des similitudes notables avec certaines fonctions intégrées de Twitter, bien qu'elles portent des noms différents. Le "retweet" de Twitter est "repost" sur Threads, et le "tweet" de Twitter est appelé "thread" sur Threads.

La comparaison des similitudes n'est pas une nouveauté pour Meta, qui a également fait l'objet d'un examen minutieux lors du lancement en 2020 de la fonction "Reels" d'Instagram, qui présentait une similitude avec les vidéos de courte durée de TikTok.

Meta a déclaré qu'elle espérait créer "un nouvel espace distinct pour les mises à jour en temps réel et les conversations publiques", ajoutant qu'elle pensait "pouvoir façonner l'avenir de l'internet".

Twitter compte plus de 250 millions d'utilisateurs, tandis qu'Instagram en compterait deux milliards.

'' La boucle innovante de Meta, qui permet aux utilisateurs de partager facilement du contenu et de passer d'Instagram à Threads et vice-versa, est ingénieuse", a déclaré M. Adegoke.

"La fonction de partage multimédia nous permet de partager des photos de n'importe quel format sans avoir à en découper des parties. C'est un pas en avant par rapport à Instagram. "

"L'interface utilisateur est très simple et minimaliste et encouragera certainement les utilisateurs à y passer de longues heures", a-t-elle souligné.

Meta a intensifié ses innovations avec l'entourage familier des options "unfollow", "block", "restrict" ou "report others", les utilisateurs ayant également la possibilité de filtrer les réponses contenant certains mots.

Mais en dépit de sa gigantesque percée dans les réseaux sociaux, Threads doit encore surmonter de nombreux obstacles s'il veut maintenir la flamme de l'excitation initiale.

"Je ne suis pas en mesure de voir les tendances actives sur Threads, et je ne connais donc pas les conversations virales dans lesquelles les gens sont engagés pour créer un contenu approprié et sur mesure qui fonctionne avec mon public cible", a déclaré M. Odeyinde.

M. Odeyinde a raison, car d'autres commentateurs de la plateforme observés par TRT Afrika s'inquiètent de l'absence d'options de messagerie directe (DM).

"Cela signifie que tout ce que vous partagez avec les autres se retrouve sur la ligne du temps. Rien n'est privé", a déclaré M. Odeyinde.

"En ce moment, on réclame des analyses, ajoute Adegoke. Les producteurs de contenu et les entrepreneurs ont besoin de mieux comprendre comment l'application fonctionne pour atteindre leurs objectifs individuels et uniques."

"En fin de compte, nous devons être en mesure de mesurer la valeur que nous retirons de l'utilisation de l'application."

Apparemment, Meta est à l'écoute. Zukerberg a écrit sur Threads qu'il s'agissait du début de quelque chose de spécial, "mais nous avons encore beaucoup de travail à faire pour développer l'application".

Adegoke est d'accord.

La messagerie intégrée à l'application est une fonctionnalité très demandée par les utilisateurs, mais personnellement, je m'en passe très bien. Je préfère Threads en tant qu'application textuelle, encourageant les conversations et permettant aux leaders d'opinion comme moi d'en dire plus", conclut-elle.