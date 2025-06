Cette perturbation s'ajoute à une zone de l'espace aérien africain déjà confrontée à des perturbations géopolitiques, notamment en Libye et au Soudan. Certains vols devant faire des détours pouvant aller jusqu'à 1,000 kilomètres (620 miles).

"La fermeture de l'espace aérienne du Niger élargit fortement la zone au-dessus de laquelle la plupart des vols commerciaux entre l'Europe et l'Afrique australe ne peuvent pas voler", a déclaré le service de suivi FlightRadar24 dans un billet de blog.

Un responsable a ajouté qu'Air France prévoyait des temps de vol plus longs au départ des aéroports principaux d'Afrique subsaharienne et que les vols entre l'aéroport Charles de Gaulle à Paris et Accra au Ghana devaient être assurés sans escale.

Le porte-parole de Brussels Airlines a souligné pour sa part que les temps de vol pourraient être allongés d'une heure et demie à trois heures et demie pour les vols ré-acheminés et qu'ils pourraient inclure une escale de ravitaillement.