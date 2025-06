La Semaine africaine de la mode 2023 a présenté une remarquable collection de créations africaines, dont des pièces inspirées de l'intelligence artificielle (IA), grâce à l'esprit créatif de l'artiste contemporain, conservateur de réalité virtuelle et réalisateur de films nigérian Malik Afegbua.

L'événement de cette semaine, qui se tiendra à Amsterdam du 30 au 31 août 2023, vise à remettre en question les perceptions liées au vieillissement et à donner aux personnes âgées une plateforme pour présenter leur style et leur mode.

Le défilé présentait des vêtements époustouflants sur des mannequins d'apparence plus âgée, créés par l'imagination d'Afegbua en conjonction avec un logiciel d'intelligence artificielle.

"L'intelligence artificielle apprend de nous et du Web. J'essaie d'apprendre d'elle aussi. J'essaie d'apprendre comment lui parler et comment mieux communiquer pour obtenir des résultats exacts", a déclaré Afegbua aux journalistes présents à l'événement.

Dans le monde entier, l'utilisation de l'IA dans l'industrie de la mode s'est considérablement développée ces dernières années.

Le marché mondial de la mode IA devrait passer de 228 millions de dollars en 2019 à 4,4 milliards de dollars d'ici à 2027, selon un groupe de réflexion, Research and Markets.

Des créateurs africains comme Afegbua ont perçu l'énorme potentiel de ce secteur et l'ont exploité." Je voulais mélanger la mode africaine traditionnelle nigériane avec quelque chose d'afro-futuriste", ajoute Afegbua.

Lors de la préparation de l'événement, les organisateurs ont déclaré qu'ils voulaient que le public de la mode "s'immerge dans une atmosphère vibrante de superbes tenues d'inspiration africaine et fasse l'expérience de la fusion de couleurs audacieuses, de motifs complexes et d'un artisanat exquis qui définissent la mode africaine".

La Semaine de la mode africaine 2023 était animée par l'acteur nigérian Ramsey Noah et présentait d'autres créateurs tels que Kwame Koranteng, House of Nevo, Solano dolls et Marjorie Fernandes, entre autres.