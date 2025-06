Les Éthiopiens orthodoxes se sont mobilisés mercredi dernier pour le début du Meskel, l'une des célébrations les plus sacrées de la tradition chrétienne de cette nation.

Pour les fidèles orthodoxes d'Éthiopie et de son voisin d'Érythrée, Meskel commémore la découverte par Sainte Hélène, en Palestine au IVe siècle, de la "vraie croix" sur laquelle Jésus-Christ a été crucifié.

Selon la légende, Hélène, la mère de l'empereur romain Constantin 1ᵉʳ, aurait été conduite à la croix, dont un fragment aurait été ramené en Éthiopie, par la fumée d'un feu de joie cérémoniel.

La veille de Meskel, les fidèles construisent de grands bûchers dans les rues et les cours des églises pour une cérémonie appelée "demera" qui marque le début des festivités.

Au coucher du soleil, après des heures de danse et de chant, ces feux de joie, surmontés d'une croix et recouverts de fleurs, s'embrasent dans tout le pays.

La plus grande croix, haute de plusieurs mètres, est allumée sur la place Meskel, une vaste esplanade au centre de la capitale éthiopienne Addis-Abeba, en présence de dizaines de milliers de fidèles, de prêtres et d'évêques orthodoxes vêtus de riches étoffes.

"Le pouvoir du christianisme est de nous ramener à notre unité originelle. Il nous aide à oublier ces différences qui nous ont façonnés pendant tant d'années et qui nous ont conduits à ces conflits, ces guerres, cette haine et... ces atrocités", a déclaré un prêtre orthodoxe présent, qui a choisi l'anonymat.

Mosaïque de 80 peuples différents, l'Éthiopie est l'un des plus anciens pays chrétiens du monde.

L'empire axoumite qui a précédé l'actuelle Éthiopie, a fait du christianisme une religion d'État dès le IVe siècle, en même temps que Rome.

En l'absence de recensement officiel, on estime qu'environ deux tiers des 120 millions d'habitants de l'Éthiopie sont chrétiens et qu'un autre tiers est musulman, avec une petite minorité animiste.

La plupart des chrétiens sont orthodoxes, bien que la proportion de protestants ait considérablement augmenté récemment.

Dans le Tigré, berceau du royaume axoumite, ce Meskel était le premier en temps de paix depuis 2020, date à laquelle le gouvernement fédéral est entré en guerre contre les chefs rebelles de la région septentrionale.

Un accord de paix conclu en novembre de l'année dernière a mis un terme à un conflit qui durait depuis deux ans.

"Je célèbre le Meskel d'une meilleure manière que les années précédentes. Au moins, cette fois-ci, il n'y a pas de coups de feu et l'atmosphère est plus paisible", a déclaré Kalayu Kiros, originaire de Mekele, la capitale du Tigré. Mais, a-t-il ajouté, il y a eu "tant de traumatismes de la guerre que je ne peux pas célébrer pleinement cette fête".

Meaza Teklemariam, également originaire de Mekele, a déclaré que Meskel n'était "plus ce qu'elle était avant la guerre" et que les pressions liées au coût de la vie avaient rendu la fête plus difficile.

Bien que le conflit ait pris fin dans le Tigré, la violence armée fait rage ailleurs dans le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, qui est divisé en États selon des lignes ethnolinguistiques.

En Amhara, où des milices affrontent l'armée éthiopienne depuis avril, l'état d'urgence a été décrété dans la région, où des accusations d'exécutions sommaires et d'arrestations arbitraires ont été formulées.

" Comment célébrer Meskel alors que la peur et le couvre-feu vous obligent à rester chez vous ?", a déclaré un habitant de Debre Markos, une ville d'Amhara, qui a demandé à garder l'anonymat.