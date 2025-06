Le Niger a accepté l'offre de médiation de l'Algérie pour l'aider à résoudre sa crise politique, a rapporté lundi la télévision d'État algérienne.

L'Algérie a proposé une initiative prévoyant une période de transition de six mois au Niger, dirigée par un civil. Des membres de la garde présidentielle nigérienne ont pris le pouvoir en juillet et mis en place une junte.

L'Algérie a reçu la notification officielle du Niger de son acceptation de l'initiative de médiation du président Abdelmadjid Tebboune, a indiqué le ministère des affaires étrangères dans un communiqué lu à la télévision d'État.

Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères algérien, Lounès Magramane, a effectué, le 24 août dernier, une visite au Niger.

Pour Alger, ce déplacement constitue une étape supplémentaire dans les "efforts inlassables et continus déployés par l'Algérie pour contribuer à une solution pacifique à la crise au Niger, évitant à ce pays voisin et frère et à toute la région un accroissement des risques", avait déclaré le ministère algérien des Affaires Etrangères dans un communiqué.

Au cours de sa visite, Lounès Magramane avait eu "une série de rencontres avec des personnalités et de hauts responsables" du régime militaire, selon la même source.

"Il n'y aura aucune solution sans nous"

Le président Tebboune a fait savoir le 6 août qu'il refusait "catégoriquement toute intervention militaire" extérieure au Niger qui représente, selon lui, "une menace directe pour l'Algérie".

Il "n'y aura aucune solution sans nous. Nous sommes les premiers concernés", avait-il ajouté, dans un entretien sur la télévision nationale.

L'Algérie qui partage près de 1.000 km de frontière avec le Niger et est limitrophe de deux pays en proie à des crises, le Mali et la Libye.

Après le renversement le 26 juillet par des militaires du président nigérien Mohamed Bazoum, élu en 2021, la Cedeao (Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest) avait annoncé le 10 août son intention de déployer une force ouest-africaine "pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger".