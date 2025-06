En début d'après-midi, le bilan des morts de part et d'autre dépasse plusieurs dizaines et les blessés se comptent par centaines.

Israël a déclaré "l'état de préparation" à la guerre après que le Hamas, le groupe dirigeant palestinien, a lancé une opération militaire sans précédent contre Israël, s'infiltrant depuis la mer, la terre et l'air dans les zones résidentielles israéliennes sous le couvert de milliers de roquettes.

Samedi matin, des dizaines de combattants palestiniens ont attaqué des bases israéliennes dans la région, prenant au dépourvu l'appareil de sécurité israélien.

La radio israélienne a déclaré que les combattants du Hamas avaient capturé 35 Israéliens. Le chef de la branche militaire du Hamas, Mohammed Deif, a annoncé le début de ce qu'il a appelé "l'opération Tempête Al Aqsa".

"Aujourd'hui, le peuple reprend sa révolution", a-t-il déclaré dans un message enregistré, tout en appelant les Palestiniens, de Jérusalem-Est au nord d'Israël, à se joindre à la lutte pour "expulser les occupants et démolir les murs".

"Nous devons mettre le feu à la terre sous les pieds des occupants", a-t-il ajouté, affirmant que le Hamas avait tiré plus de 5 000 roquettes sur Israël.

Cette attaque survient après qu'un Palestinien a été tué lors d'affrontements avec des colons israéliens illégaux dans la ville de Huwara, en Cisjordanie occupée, où neuf autres personnes ont été hospitalisées à la suite de nouvelles violences commises par des colons lors des funérailles du défunt.

Les tirs de roquettes en provenance de l'enclave palestinienne assiégée ont été lancés de plusieurs endroits à partir de 06h30 [03h30 GMT] et se sont poursuivis pendant près d'une demi-heure, a rapporté un journaliste de l'AFP.

L'armée israélienne a fait retentir ses sirènes dans tout le sud du pays, tandis que la police a demandé à la population de rester à proximité des abris antiatomiques. Des explosions ont été entendues dans les villes autour de Tel Aviv et à l'extérieur de Jérusalem occupée.

Israël impose un blocus paralysant à Gaza depuis 2007. Depuis, les combattants palestiniens et l'armée israélienne se sont livrés plusieurs guerres dévastatrices.

Le blocus, qui restreint la circulation des personnes et des biens à l'intérieur et à l'extérieur de Gaza, a dévasté l'économie du territoire. Les Palestiniens affirment que le blocus équivaut à une punition collective.

Israël se déclare "prêt" à la guerre

Après que des roquettes ont alerté le gouvernement israélien, le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a publié une déclaration indiquant qu'il convoquerait les principaux responsables de la sécurité dans les heures à venir.

L'armée israélienne a indiqué qu'un certain nombre de combattants palestiniens s'étaient infiltrés en Israël par la mer, la terre et l'air depuis la bande de Gaza sous blocus et a exhorté les Israéliens à se réfugier à l'intérieur.

L'armée israélienne a également déclaré qu'elle était sur le pied de guerre et qu'elle avait commencé à frapper des cibles dans la bande de Gaza assiégée.

Le ministre israélien de la défense, Yoav Gallant, a approuvé l'appel de réservistes militaires dans le cadre des combats en cours.

Bilan des victimes en hausse

Quarante personnes au moins ont été tuées côté israélien, selon le Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge, qui a lancé un appel aux dons de sang, le ministère de la Santé faisant état de "779 blessés" hosiptalisés.

Au moins 198 personnes ont été tuées et 1 610 autres blessées lors des attaques israéliennes sur Gaza, selon le ministère de la Santé de la bande de Gaza.