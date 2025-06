Les prix du pétrole ont augmenté tandis que le dollar et le yen ont progressé lundi après que le Hamas a lancé une attaque choc contre Israël le week-end dernier, suscitant de nouvelles inquiétudes sur les tensions au Moyen-Orient.

La crise a ravivé les inquiétudes concernant l'approvisionnement en brut de la région à un moment où les inquiétudes par rapport à l'offre sont déjà élevées en raison des réductions de production de l'Arabie saoudite et de la Russie.

Le conflit i sraëlo-palestinien a également ravivé les craintes concernant l'impact sur l'inflation, les coûts énergétiques étant un facteur clé de la flambée des prix, ce qui donne un nouveau mal de tête aux banques centrales qui tentent d'assouplir les hausses de taux d'intérêt afin d'éviter les récessions.

L'attaque surprise de la branche armée du Hamas et la déclaration de guerre d'Israël en réponse à celle-ci ont fait plus de 1 000 morts et suscité des inquiétudes quant à une éventuelle extension du conflit qui pourrait impliquer les États-Unis et l'Iran.

"La clé pour les marchés est de savoir si le conflit reste circonscrit ou s'étend à d'autres régions, en particulier à l'Arabie saoudite", ont déclaré Brian Martin et Daniel Hynes deux analystes financiers qui travaillent pour un géant groupe australien.

"Dans un premier temps au moins, les marchés semblent considérer que la situation restera limitée en termes de portée, de durée et de conséquences sur les prix du pétrole. Mais on peut s'attendre à une plus grande volatilité" estiment-ils.

Toutefois, Stephen Innes un autre expert en des marchés financiers, a lancé un avertissement, disant que "L'analyse historique suggère que les prix du pétrole ont tendance à enregistrer des gains durables après les crises du Moyen-Orient. "

''Parallèlement, les actions ont tendance à se redresser et à s'orienter à la hausse après une période initiale de volatilité. Les valeurs refuges telles que l'or et les bons du Trésor, qui enregistrent initialement des gains lors de telles crises, ont tendance à s'estomper par rapport à leurs prix initiaux à mesure que la situation se stabilise.", rajoute ce dernier.

Mais les analystes du Moyen-Orient considérant qu'il s'agit d'un moment charnière pour Israël, la perspective semble incendiaire dans tous les scénarios actuels.Les investisseurs se sont également tournés vers le dollar, qui a progressé par rapport à la livre et à l'euro, ainsi qu'aux dollars australien et néo-zélandais.

Le yen, considéré comme l'une des monnaies les plus sûres, s'est renforcé par rapport au billet vert, même s'il reste bloqué autour de ses plus bas niveaux depuis 11 mois. L'or, autre valeur refuge, a gagné plus d'un pour cent. Les marchés boursiers ont été mitigés, Shanghai ayant chuté dès son premier jour de reprise après une semaine de vacances, les investisseurs continuant à s'inquiéter de la stagnation de l'économie chinoise.

Des pertes ont également été enregistrées à Mumbai, Singapour, Manille, Bangkok et Wellington, bien que Hong Kong ait progressé à l'ouverture dans l'après-midi, après avoir été fermée dans la matinée en raison d'un typhon.

Sydney et Jakarta ont enregistré des gains. Tokyo était fermé pour cause de vacances. Londres a légèrement progressé à l'ouverture, tandis que Paris et Francfort ont baissé.

Les performances tièdes ont été enregistrées malgré un rallye à Wall Street, où les traders ont accueilli favorablement les données montrant un bond inattendu des nouveaux emplois, mais un ralentissement de la croissance des salaires.

Les chiffres "Boucles d'or", ni trop forts ni trop faibles, ont renforcé l'optimisme quant à la capacité de la première économie mondiale à éviter une récession, même si la Réserve fédérale maintient ses taux à un niveau élevé.

Cependant, il y a des craintes que la banque augmente ses taux une fois de plus avant la fin de l'année, les responsables étant déterminés à maîtriser l'inflation et à la maintenir à leur objectif de deux pour cent.