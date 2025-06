Par Murat Sofuoglu

L’attaque « sans précédent » du Hamas contre Israël a montré que Tel Aviv n’a pas été en mesure de sécuriser entièrement sa frontière controversée avec les territoires palestiniens occupés.

L’offensive sophistiquée du groupe palestinien a surpris à la fois Israël, « un État occupant » et ses alliés, poussant certains responsables à suggérer qu’un acteur non étatique à lui seul n’aurait pas pu mener l’attaque et qu’une puissance extérieure était impliquée.

Les responsables et analystes des services de renseignement occidentaux pointent du doigt l’Iran pour avoir aidé le Hamas à briser la perception de l’invincibilité de l’armée israélienne.

Mais au-delà des expressions habituelles de soutien, l’Iran a nié tout rôle dans l’offensive du Hamas.

« Vous avez vraiment rendu la Oumma islamique heureuse avec cette opération innovante et victorieuse », a déclaré Ebrahim Raisi, le président iranien, selon l'agence de presse officielle iranienne IRNA.

Le Hamas a également a nié toute intervention iranienne dans le cadre de son « Opération Tempête Al Aqsa », qui est « une décision palestinienne du Hamas », selon le haut responsable du groupe Mahmoud Mirdawi.

Mais un article du Wall Street Journal citant « des membres de haut rang du Hamas et du Hezbollah », un groupe chiite soutenu par l’Iran au Liban, a affirmé que « les responsables de la sécurité iranienne ont aidé à planifier » l’attaque éclair du Hamas.

« Il est très difficile de parler du rôle spécifique de l’Iran dans la guerre de résistance du Hamas qui se déroule actuellement en Palestine. Le Hamas et l’Iran ont historiquement entretenu des relations pour le moins intéressantes », a déclaré à TRT World Ramzy Baroud, auteur et analyste politique palestinien.

Alors que l’Iran est depuis longtemps « plus proche » du mouvement du Jihad islamique palestinien (JIP), les relations entre le Hamas et Téhéran se sont renforcées au fil des années.

Cela est dû aux liens du Hamas avec le Hezbollah libanais, un parti politique arabe chiite doté d’une branche armée, selon Baroud.

Mais les deux groupes n’ont pas toujours été aussi proches.

Au cours de la guerre civile syrienne de la dernière décennie, le Hamas a soutenu les groupes d’opposition majoritairement sunnites contre le régime de Bachar al Assad, allié de l’Iran, conduisant à une scission entre Téhéran et le groupe palestinien.

Mais leurs relations se sont rétablies en 2017 après que les forces du régime d’Assad, soutenues par la Russie et l’Iran, ont pris le dessus dans le conflit.

« Ce qui s’est passé samedi 7 octobre, c’est le retour du Hamas à ses relations initiales avec l’Iran et le Hezbollah. En d’autres termes, le Hamas s’est replacé dans ce que l’on appelle l’axe de la résistance au Moyen-Orient », a déclaré Baroud.

L’« axe de la résistance » fait référence à une alliance politique et militaire informelle entre l’Iran, le régime d’Assad, le Hezbollah et d’autres groupes anti-américains et anti-israéliens à travers le Moyen-Orient, de l’Irak au Yémen et en Syrie.

Alors que l’Iran nie son implication dans l’attaque du Hamas, le Hezbollah et le JIP, les deux groupes soutenus par Téhéran, devraient avoir une certaine connaissance de l’attaque meurtrière du Hamas contre Israël, selon Baroud.

Alon Liel, ancien directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères, ressent une forte influence iranienne dans la récente attaque du Hamas. "Notre sentiment est que l'ennemi est un pays puissant" plutôt qu'un groupe armé, dit Liel en faisant référence à l'Iran.

"Je n'ai aucune preuve, mais l'opération du 7 octobre était une opération énorme et très sophistiquée", a déclaré Liel à TRT World.

Dans quelle mesure l'Iran a-t-il été impliqué dans l'offensive du Hamas, si cela va encore aggraver les tensions ou non et dans quelle mesure Téhéran s'est préparé à toute escalade avec Israël et les États-Unis sont des points d'interrogation dont les réponses « seront vues » dans les jours et semaines à venir. dit Baroud.

« Il est presque certain que l’Iran fait partie des calculs du Hamas et que Téhéran fait partie de quelque chose de bien plus vaste que ce qui est déjà en train de se produire. »

Réactions israéliennes et occidentales

Israël n'est pas sûr de l'implication iranienne, affirmant qu'il n'a pas encore décidé si Téhéran a joué un rôle dans « la planification et l'entraînement de l'attaque du Hamas ».

Antony Blinken, le secrétaire d’État américain, a réagi avec prudence au rôle possible de l’Iran. "Nous n'avons pas encore vu de preuves que l'Iran ait dirigé ou été derrière cette attaque particulière, mais il existe certainement une relation de longue date", a-t-il déclaré.

Certains analystes occidentaux sont également convaincus que l’opération de samedi, qui a été aussi bien planifiée et exécutée que par n’importe quelle armée régulière, ne peut avoir lieu sans l’aide d’un acteur étatique.

L'attaque du Hamas contre Israël samedi a détruit des chars du pays, un phénomène jamais vu depuis des décennies.

Michael Knights, un expert des milices soutenues par l’Iran, a déclaré au Washington Post que l’opération du Hamas devait avoir été « pratiquée et soigneusement planifiée quelque part ».

De nombreuses positions fortifiées sont tombées sous le coup d’attaques combinées sophistiquées de violation des armes. Et vous ne vous contentez pas de faire ça.

Les experts estiment qu’une part importante de la production de roquettes du Hamas provient d’Iran. Lors d’une récente série d’attaques aériennes, le Hamas a lancé plus de 5 000 roquettes sur des villes israéliennes, démontrant la taille de son arsenal.

Mais d’un autre côté, certains ne voient pas une implication directe de l’Iran, soulignant qu’il ne serait pas facile pour les combattants du Hamas de partir à l’étranger depuis Gaza, une enclave palestinienne isolée, pour recevoir une formation dispensée par les Iraniens.

Ce qui fait du Hamas une cible difficile pour Israël et ses alliés, c’est son processus décisionnel indépendant, selon Bruce Riedel, ancien expert antiterroriste de la CIA et chercheur principal à la Brookings Institution.

« Il s’agit d’une guerre entre le Hamas et Israël dans laquelle l’Iran soutient le Hamas, mais c’est le Hamas qui mène la barque », a déclaré Riedel au Washington Post. Riedel croit également fermement qu’il n’y a pas de « conseillers » iraniens à Gaza.

Yoram Schweitzer, ancien membre de la communauté du renseignement israélien qui dirige le programme sur le terrorisme et les conflits de faible intensité à l'INSS, un groupe de réflexion israélien, a déclaré à TRT World dans une interview en 2021 que le Hamas travaille de manière indépendante.

Alors que l'Iran et le Hezbollah « voulaient souligner » leurs liens avec le Hamas, le groupe palestinien a « toujours maintenu une certaine sorte d'autonomie et d'indépendance dans la prise de décision », a déclaré Shweitzer. « Le Hamas ne s’est jamais soumis ni aux intérêts iraniens ni aux intérêts du Hezbollah. »

Shweitzer n’était pas disponible pour commenter cette histoire car il se préparait à rejoindre la force de réserve israélienne et n’avait pas le temps de parler du sujet. Il fait partie des 300 000 personnes mobilisées par l’armée israélienne, ce qui constitue le nombre le plus important de l’histoire du pays depuis 1948.