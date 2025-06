La Turquie a battu la Lettonie 4-0 dimanche pour se qualifier pour le Championnat d'Europe de football de l'UEFA 2024.

Après une première mi-temps sans aucun but, les Turcs ont commencé la seconde mi-temps avec le vent dans le dos au stade de la municipalité métropolitaine de Konya.

Yunus Akgun a ouvert le score à la 58ᵉ minute, puis Cenk Tosun a porté le score à 2-0 à la 84ᵉ minute.

Kerem Akturkoglu a inscrit le troisième but pour les hôtes à la 88ᵉ minute, et Tosun a marqué un autre but à la 92ᵉ minute.

Grâce à ce résultat, la Turquie s'est classée première du Groupe D avec 16 points et s'est assurée de participer à l'EURO 2024.

L'Espagne a battu la Norvège 1-0 grâce à un but de Gavi à la 49ᵉ minute, ce qui lui a permis de prendre la tête du Groupe A avec 15 points et d'assurer sa participation à l'EURO 2024.

L'Écosse, deuxième derrière l'Espagne avec 15 points et une différence de buts, a également assuré sa participation à l'EURO 2024 après la défaite de la Norvège.

