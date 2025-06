Le président ougandais Yoweri Museveni n'a pas retenu ses mots ce mercredi pour condamner le meurtre d'un couple de touristes, un Britannique et une Sud-africaine, survenu mardi dans le Queen Elizabeth situé dans le Sud-Ouest du pays.

L'agence ougandaise en charge des parcs nationaux (UWA) a indiqué mardi que les touristes étaient avec leur guide un Ougandais qui a aussi été tué .

''Les trois personnes ont été tuées et leur véhicule de safari brûlé '', a déclaré la veille un porte-parole de la police, Fred Enanga, sur X. Selon la police ougandaise, les touristes et leur guide roulaient dans le parc national Queen Elizabeth lorsqu’il a été attaqué par des membres des ADF.

'' Nos forces ont immédiatement réagi après avoir été informées de l’attaque et elles poursuivent âprement les suspects ''a indiqué mardi Fred Enanga.

"Il s'agit d'un acte lâche de la part de terroristes qui s'en prennent à des civils innocents et tragique pour le couple, nouvellement marié, en visite en Ouganda pour leur lune de miel", a écrit le président dans un message posté sur X.

L'attaque a été menée vers 18H00 locale (15H00 GMT) sur la route Katwe-Kabatoro, dans le nord du parc, "par un petit groupe de terroristes" qui "paieront de leur misérable vie", a ajouté le chef de l'État ougandais.

Les Forces démocratiques alliés (ADF), une milice implantée dans l'est de la République Démocratique du Congo (RDC) a fait allégeance au groupe État islamique (EI). Les ADF sont accusés d'avoir massacré depuis des années des milliers de civils en République Démocratique du Congo et de mener des attaques terroristes sur le sol ougandais.

Après ce drame, le Royaume-Uni a déconseillé à ses ressortissants de s'aventurer dans ce parc proche de la frontière avec de la République démocratique du Congo (RDC).

"Si vous êtes actuellement dans le parc, vous devez suivre les conseils des autorités de sécurité locales. Si vous êtes en mesure de le faire en toute sécurité, vous devriez envisager de quitter la zone", ajoutent-elles, soulignant que "les assaillants sont toujours en fuite" ont recommandé les autorités britanniques.

La France a également appelé ses ressortissants à être "prudents" et à "suivre les instructions des autorités locales".

Yoweri Museveni a appelé l'armée ougandaise et les forces de sécurité à veiller à ce que "ces erreurs ne se reproduisent plus et à ce que les ADF soient éliminées".

Cette attaque dans le parc Queen Elizabeth est intervenue deux jours après que le président ougandais a annoncé que les forces de sécurité avaient déjoué des attaques à la bombe planifiées par des membres des ADF dans des églises situées à une cinquantaine de kilomètres de la capitale Kampala.

Yoweri Museveni avait alors affirmé que les forces ougandaises avaient mené la veille des frappes aériennes contre des positions des ADF en RDC et prévenu que le groupe pourrait "tenter de commettre des actes terroristes aléatoires" en Ouganda à la suite de ces raids.

