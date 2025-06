Au moins 55 personnes ont été tuées "dans la nuit jusqu'à 6H00 du matin et plus de 30 habitations (ont été) détruites", a indiqué un communiqué du mouvement palestinien Hamas.

Dans son dernier bilan samedi, le Hamas avait fait état de plus de 4300 morts, en majorité des civils, dans les frappes israéliennes.

Israël a annoncé samedi soir l'intensification de ses frappes sur la bande de Gaza en préparation d'une offensive terrestre de l'enclave palestinienne.

"Dès aujourd'hui, nous allons augmenter les frappes" sur la bande de Gaza, a prévenu samedi le général Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne.

5 personnes tuées lors d’une incursion en Cisjordanie

Cinq palestiniens ont été tués lors d'attaques de l'armée israélienne en Cisjordanie occupée portant à 90 le nombre total de victimes depuis le 7 octobre, selon le ministère de la Santé.

Les dernières victimes ont été signalées dans les villes de Jénine, Tubas, Qabatiya et Naplouse, trois d'entre elles ayant été tuées par des tirs israéliens et deux autres à la suite d'un bombardement qui a visé une mosquée dans le camp de réfugiés de Jénine.

La frappe a touché la mosquée Al-Ansar qui, selon l'armée israélienne, a été utilisée “comme centre de commandement pour planifier les attaques et comme base pour leur exécution".

Lors d'attaques israéliennes distinctes, deux Palestiniens ont été tués à Tubas, dans le nord-est de la Cisjordanie. Un autre Palestinien a succombé à ses blessures et est mort des suites des attaques dans la région.

130 bébés en danger de mort dans les hôpitaux de Gaza

Le refus d'Israël d'autoriser l'entrée de carburant dans la bande de Gaza assiégée menace la vie de 130 bébés prématurés dans les hôpitaux de l'enclave assiégée, ont déclaré les autorités locales.

Dans un communiqué, le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que "130 bébés prématurés dans la bande de Gaza sont en danger de mort en raison de l'insistance de l'occupation israélienne à empêcher la livraison du carburant nécessaire pour faire fonctionner les générateurs des hôpitaux".

Le ministère a souligné les difficultés rencontrées pour faire fonctionner les générateurs dans la région, qui subit depuis deux semaines d'intenses bombardements et un blocus israéliens.

Le porte-parole de l'armée israélienne, Avichay Adraee, a annoncé dans un communiqué que le carburant ne serait pas autorisé à entrer dans la bande de Gaza.

Le conflit à Gaza a éclaté après l’opération "Déluge d'Al-Aqsa", une attaque surprise menée par Hamas sur plusieurs fronts comprenant un barrage de tirs de roquettes et des infiltrations en Israël par voie terrestre, maritime et aérienne. Le Hamas a déclaré que cette incursion était une riposte à la prise d'assaut de la mosquée d'Al-Aqsa et à la violence croissante des colons israéliens.

L'armée israélienne a ensuite lancé l'opération "Épées de fer" qui a fait jusqu’à présent au moins 4 385 morts dans les rangs des Palestiniens, dont 1 756 enfants, tandis que le chiffre s'élève à plus de 1 400 personnes en Israël.