Le ministère de la Santé de Gaza a annoncé, mardi, "l’effondrement total" du fonctionnement des hôpitaux suite à la guerre israélienne, notant que le bilan des victimes suite aux raids sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre s’élevait à 5 791 Palestiniens.

C'est ce qui ressort d’une conférence de presse du porte-parole du ministère Ashraf Al-Qudra, tenue à l’hôpital Al-Shifa dans la ville de Gaza, selon le correspondant d’Anadolu.

Al-Qudra a déclaré que les hôpitaux de Gaza "se sont complètement effondrés à cause de la guerre israélienne dans la bande", notant que "le fait que les portes des hôpitaux restent ouvertes ne signifie pas qu'ils fournissent des services aux blessés qui y affluent".

Il a souligné que "les violations israéliennes contre le système de santé ont fait 65 morts parmi les membres du personnel médical et à la destruction de 25 ambulances".

"12 hôpitaux et 32 ​​centres de santé sont hors service, et nous craignons que d'autres le soient dans les heures à venir en raison des bombardements israéliens et du manque de carburant", a affirmé Al-Qudra.

Il a indiqué que "le nombre total de victimes de l'agression israélienne depuis le début de l'agression contre Gaza s'élève à 5 791 morts, dont 2 360 enfants, 1 292 femmes et 295 personnes âgées, en plus de 16 297 blessés à divers degrés de gravité".

"70% des victimes étaient des enfants, des femmes et des personnes âgées, et nous avons reçu 1 550 rapports faisant état de personnes disparues encore sous les décombres, dont 870 enfants. Les massacres perpétrés par l'occupation israélienne contre des familles au cours des dernières heures ont fait 305 morts parmi les enfants, 173 femmes et 78 personnes âgées", a-t-il expliqué.

Pour le 18e jour consécutif, l'armée israélienne continue de cibler Gaza avec d'intenses frappes aériennes qui ont détruit des quartiers entiers, faisant des milliers de morts de blessés.

