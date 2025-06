Par Kevin Momanyi

Zipporah Ong'era, âgée de 22 ans, n'a jamais ressenti la sensation d'utiliser ses deux mains. Elle est née avec un seul bras, mais cela ne l'a pas empêchée de vivre pleinement sa vie.

Elle a notamment cuisiné avec sa jambe, en particulier la farine de maïs, connue sous le nom d'Ugali, un aliment de base au Kenya et dans d'autres pays d'Afrique de l'Est.

"Même si tout était très difficile, ma mère ne m'a jamais laissé penser à cela. Elle m'a appris à prendre chaque jour tel qu'il se présente", a-t-elle déclaré à TRT Afrika à propos de son éducation.

Elle a ajouté que sa mère avait été marginalisée pour avoir élevé un enfant handicapé dans un milieu social où certaines personnes considéraient que ces enfants étaient maudits.

La situation est devenue encore plus difficile pour Zipporah et sa mère lorsque son père les abandonnés.

"Lorsque je suis née, on a dit à ma mère que j'étais une malédiction pour la famille et la communauté. Un enfant né avec un seul bras ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient vu. Lorsque j'avais environ sept ans, mon père nous a abandonnés. Ma mère s'est battue pour m'élever seule", a-t-elle ajouté.

Source d'inspiration

Citant sa mère comme sa plus grande source d'inspiration, Zipporah a appris à utiliser ses pieds pour la plupart des tâches ménagères.

Elle a ensuite obtenu un diplôme en informatique. Cependant, elle se bat pour trouver un emploi, certains employés doutés encore de ses aptitudes physiques.

"Je me souviens d'un recruteur qui m'a demandé si je savais utiliser l’ordinateur. Je me suis demandé pourquoi, bien qu'ayant étudié l'informatique, il pensait que je ne savais pas utiliser le clavier d’une machine. En fin de compte, même si je sais très bien taper à la machine, je n'ai jamais obtenu le poste. Cela m'a fait mal, mais cela ne m'a pas empêché d'avancer dans la vie".

Cuisiner pour papa, mon plus grand souhait

Rares sont les moments où l'on ne remarque pas la joie de vivre très attachante, agréable et contagieuse de Zipporah. Elle est extraordinairement sûre d'elle et confiante.

Son vœu le plus cher est toujours en elle. Elle a parcouru un long chemin et déjoué les pronostics, et rien ne l'arrête.

"Cuisiner pour mon père a toujours été mon plus grand souhait ; j'ai toujours voulu secrètement lui montrer qui je suis devenue. Je ne le déteste pas, je l'aime. Dieu l'a choisi pour être mon père. Je suis sûre qu'il goûtera un jour à l'un de mes plats."

Zipporah est allée de l'avant pour partager sa passion avec le monde. Elle a imprimé des T-shirts qu'elle offre aux personnes vivant avec un handicap. Elle dit vouloir inspirer les gens.

Les T-shirts portent l'inscription "FLAWSOME", un acronyme pour "awesome with flaws" (génial avec des défauts), a-t-elle déclaré.

"Ma mère est la personne la plus importante dans ma vie et elle m'a encouragée à accepter qui je suis. Je crois que je suis adorable et je vis en fonction de cela. Sans elle, mon environnement aurait été bouleversé".

Le silence est la dernière chose que le monde entendra d'elle. Elle connaît ses limites, mais n'a jamais cessé d'essayer de les dépasser.

"Je pense que tout le monde a des défauts, qu'ils soient évidents ou non. Il faut toujours garder la tête haute."

"Je peux pratiquement tout faire toute seule. Je sais cuisiner, nettoyer et laver. J'ai acquis toutes mes connaissances au fil du temps. Je ne me sens pas du tout différente."

