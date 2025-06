Par Kudra Maliro

De son vraie Gloire Bisimwa, imite Charlie Chaplin, le célèbre acteur-comédien anglais mort vers les années 1977. Cela fait plus d’une année qu’il s’est lancé dans la comédie avec son groupe qui compte aujourd’hui plus de dix jeunes.

"Depuis mon enfance, je suis des films comédies de Charlie Chaplin et cela me faisait beaucoup plaisir en voyant ces gestes. Je me souviens que ma mère me disait de se laver avant de voir le film de Charlie et j’aime bien sa façon de faire rire les gens", a déclaré le jeune de 23 ans surnommé le "Charlie Chaplin Congolais" à TRT Afrika.

Gloire, lui, a choisi un chemin différent. Il a opté pour l’humour et souhaite marcher sur les trace de son idole, le célèbre "Charlie Chaplin". Ainsi, il utilise son talent et son art pour distiller des messages de paix aux jeunes en vue de les dissuader de rejoindre les rangs des milices.

Il utilise les médias sociaux pour divertir les jeunes et les aider à réduire les traumas dans une région meurtrie par des décennies de guerre. Pour atteindre un large public, Gloire passe par le réseau social TikTok. Son compte qu’il partage avec ses amis compte des centaines de milliers d’abonnés.

Plusieurs habitants de Bukavu considèrent Gloire Bisimwa comme un "don béni" car, à travers son art, il redonne le sourire aux populations.

"Je connais Gloire depuis quelques mois via ces comédies sur TikTok—Je me sens en détresse quand je suis triste…Pour moi, il est comme l’ange Gabriel qui nous amène la joie", dit Odia Kabulo, une étudiante de Bukavu et utilisatrice de la plateforme Tiktok.

Pour faire plaisir à ces fans, Gloire Bisimwa ne lésine pas sur les moyens. Le "Charlie Chaplin Congolais" dépense des centaines de dollars pour acheter ces costumes de théâtre.

"Je fais des commandes de costumes depuis Kinshasa et souvent, je fabrique les tenues", affirme l’humoriste dont le rêve est de s’exporter en Angleterre, pays de la légende Charlie Chaplin pour prouver qu’il est son digne héritier.

"A part les réseaux sociaux, j’aimerais aussi organiser plus de spectacles dans des églises, dans les rues et partout dans le monde pour véhiculer les messages de paix et apporter la joie ", conclut Gloire.

Charlie Chaplin était une star du cinéma muet qui a attiré l'attention du monde entier. Chaplin a joué le rôle du Petit Clochard dans ses films entre 1914 et 1936. Le personnage deviendra le clown le plus célèbre de l'ère du cinéma muet.

Sir Charles Spencer Chaplin (Né 16 avril 1889 ; Londres, Royaume-Uni - 25 décembre 1977 ; Vaud, Suisse) ; il fut réalisateur, acteur, écrivain, compositeur de bandes originales, monteur et comédien anglais. Il est identifié au personnage de "Charlo" (anglais : Charlot, Tramp) qu'il a créé.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp