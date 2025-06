Le président turc Recep Tayyip Erdogan, a vilipendé l’inaction et le silence des institutions internationales, notamment l’Union européenne (UE) et le Conseil de sécurité des Nations unies, face aux massacres de l’administration israélienne à Gaza.

"Hier, la Commission européenne a déclaré qu'elle ne pouvait pour l'heure appeler à un cessez-le-feu. Combien de morts faut-il, combien d'enfants doivent mourir ? Quel est votre calcul ? Combien de tonnes de bombes doivent encore tomber sur Gaza pour que le Conseil de sécurité de l'ONU puisse appeler à un cessez-le-feu ?", a-t-il dénoncé lors d’une manifestation autour du thème de la famille, organisée à Ankara.

M. Erdogan a dénoncé la cruauté avec laquelle l’administration israélienne cherche à surmonter "le choc subi le 7 octobre", en référence à l’opération d’infiltration des Brigades al-Qassam, la branche armée du Hamas, surnommée "Déluge d’al-Aqsa". "Aussi choquant qu’il soit, aucun acte ne peut légitimer cette cruauté", a-t-il soutenu, rappelant que les enfants et les femmes sont les principales victimes des attaques israéliennes.

"Les attaques contre Gaza ont depuis longtemps dépassé le stade de l'auto-défense pour se transformer en tyrannie, massacre et barbarie", a-t-il encore asséné.

Le président turc a rappelé que près de 7 000 Palestiniens, majoritairement des enfants et des femmes, ont été tués dans les bombardements israéliens depuis le 7 octobre.

"Plus de 12 tonnes de bombes ont été larguées sur 2,3 millions de personnes dans une zone étroite de 360 kilomètres carrés", a-t-il partagé.

Mais, en dehors de la tyrannie affichée par l’administration israélienne, le Chef de l’État turc a voulu pointer du doigt le silence complice et l’inaction de la communauté internationale.

"Ceux qui, dans seulement en paroles, ne cessent de donner des leçons de libertés et de droits, ignorent depuis 19 jours le droit à la vie des Palestiniens", a-t-il fulminé, se refusant de faire silence devant ces atrocités. "Alors qu'une tyrannie est perpétrée devant nos yeux, on ne saurait attendre de notre part le silence" devant de tels actes.

M. Recep Tayyip Erdogan a par ailleurs rappelé que la Turquie n’abandonnera pas “ses frères palestiniens”. Il a indiqué que pour l’heure plus de 200 tonnes, consistant en aide humanitaire, ont été envoyées en Egypte pour qu’elles soient acheminées à la population de Gaza.

Pour la 20e journée consécutive, l'armée israélienne a continué à bombarder la bande de Gaza par d'intenses frappes aériennes qui ont rasé des quartiers entiers, tuant et blessant des milliers de civils palestiniens.

À l'aube du 7 octobre, l'opération militaire "Déluge d'Al-Aqsa" a été lancée contre Israël par le Hamas en collaboration avec d'autres factions palestiniennes à Gaza, en réponse "aux attaques continues des forces israéliennes et des colons contre le peuple palestinien, ses biens et ses lieux de culte, et plus particulièrement contre la mosquée Al-Aqsa dans Jérusalem-Est occupée".

