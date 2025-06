Par Abdulwasiu Hassan

C'était à la mi-octobre, à la mosquée centrale de Kano, où des milliers de musulmans s'étaient rendus pour observer les prières hebdomadaires du vendredi.

Mais c'était un jour unique pour de nombreux fidèles - des hommes vêtus d'un caftan blanc et d'une casquette de couleur rouge-blanc-rouge.

Ils font partie des mariés qui ont bénéficié du mariage de masse organisé par l'État de Kano pour 1 800 hommes et femmes dans ce lot.

Le gouvernement de l'État de Kano a introduit ce programme en 2012 pour aider les veuves, les divorcées et les personnes moins privilégiées qui ne peuvent pas se permettre d'assumer les coûts croissants d'un mariage et de la restauration d'une famille.

Il s'agit de l'un des programmes gouvernementaux visant à maintenir la culture du mariage et à lutter contre "l’immoralité" dans la société.

"Je suis fier de ce mariage collectif. Il a instillé le contentement et la joie dans mon esprit plus que vous ne pouvez l'imaginer", a déclaré Ahmad Saleh, l'un des bénéficiaires, à TRT Afrika.

Kano est l'État le plus peuplé du Nigeria et fait partie de la douzaine d'États du nord du pays où la charia est pratiquée parallèlement aux lois laïques du pays.

Le gouverneur de l'État, Abba Kabir Yusuf, a déclaré que le gouvernement sponsorise les mariages de masse pour aider les pauvres de la société à se marier.

Le gouvernement fournit le prix du mariage (Mahr), le mobilier de la maison et un capital pour chaque couple - afin de leur permettre de démarrer une activité pour subvenir aux besoins de la famille.

C'est une autre façon de soutenir les gens sur le plan économique", a déclaré à TRT Afrika Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa, le chef du comité Hisbah de l'État qui gère le programme.

Sheikh Daurawa a déclaré que le programme contribuait à réduire le taux de divorce dans l'État.

"Je remercie le gouvernement de l'État pour ce geste", a déclaré Ahmad, qui faisait partie de ceux qui ont reçu leur paquet dans le cadre de la dernière édition du programme, avec un grand sourire.

Le programme a pris de l'ampleur depuis qu'il a été introduit il y a plus de dix ans. À ce jour, plus de 6 500 couples ont bénéficié du programme dans l'État de Kano et plusieurs autres États de la région ont fait de même ces dernières années.

D'autres États ont adopté le programme, notamment Gombe, Sokoto et Kaduna, bien qu'ils n'aient pas atteint l'ampleur de l'État pionnier.

Après la célébration du mariage, le gouvernement de l'État organise une fête pour célébrer les mariages en présence de dignitaires venus de loin.

C'est l'occasion pour les experts islamiques de prêcher aux jeunes mariés et à la société en général le caractère sacré du mariage ainsi que la nécessité de respecter les valeurs familiales islamiques.

