Par Yousef M. Al Jamal

Le 14 octobre, j'ai perdu neuf membres de ma famille élargie après que des frappes aériennes israéliennes ont visé la maison du cousin de mon père, Azmi Aljamal, le tuant ainsi que sa femme, trois de ses enfants, trois de ses petits-enfants et sa nièce. Mon frère Abood a rejoint sa maison malgré de nombreuses difficultés.

Il m'a dit que lorsqu'il a retiré le corps d'Aljamal des débris de l'immeuble, "il était encore en vie et respirait".

Abood a ensuite transmis la nouvelle tragique au reste de notre famille élargie en nous envoyant des messages sur WhatsApp et en téléphonant à mes parents. Le 27 octobre, cependant, le luxe d'annoncer au reste du monde notre mort en tant que Palestiniens de Gaza est devenu hors de portée lorsqu'Israël a complètement coupé les services de téléphonie mobile et d'Internet dans la région assiégée.

Le blocage de l'accès à l'internet, à l'électricité, au carburant et aux services de télécommunications est intervenu après que le ministre israélien de la défense, Yoav Galant, a ordonné, au début du bombardement de Gaza, que les Palestiniens soient des "bêtes humaines" à qui l'on doit refuser l'accès aux services essentiels au maintien de la vie.

La normalisation d'un tel langage génocidaire s'est produite parce qu'aucune des grandes puissances occidentales n'a condamné l'État israélien pour sa campagne de déshumanisation à l'encontre des Palestiniens, qui lui a finalement donné un permis de bombarder les hôpitaux et les camps de réfugiés.

Plus d'isolement

La coupure de l'internet et des services cellulaires signifie que les Palestiniens vivant à l'intérieur de Gaza et à l'étranger ne pourront pas savoir qui est tué ou qui survit. Cela revient à transformer la Palestine en une sorte de trou noir.

Les quelques images en provenance de Gaza au cours des cinq derniers jours montrent l'impact de la coupure de courant. Les Palestiniens transportent sur des charrettes tirées par des ânes les personnes tuées lors des bombardements israéliens, car ils ne peuvent pas contacter les services d'ambulance ou signaler les victimes aux équipes de secours.

À Gaza, les médecins suivent les cris des personnes qui sortent des bâtiments détruits par les frappes aériennes israéliennes. De nombreux Palestiniens sont morts parce que les ambulances n'ont pas pu les atteindre à temps. Des volontaires se déplacent à vélo pour signaler les frappes aériennes aux équipes de secours.

Le message d'Israël à travers ce black-out à Gaza est clair : les Palestiniens n'ont pas le droit de signaler leurs morts, que ce soit aux secouristes qui pourraient les réanimer ou aux familles et aux sympathisants qui pleureraient ces meurtres dans le reste du monde.

D'autre part, les Palestiniens ont une fois de plus le sentiment que les puissances mondiales, championnes des droits de l'homme et de l'égalité, leur font faux bond en se contentant de regarder cette horreur sur leurs téléphones et leurs écrans de télévision.

Une bataille de relations publiques

Depuis le 7 octobre, suite à l'attaque du Hamas contre les installations militaires et les colonies israéliennes à l'extérieur de Gaza, Israël a tué de sang-froid 8796 Palestiniens. Au moins 2030 d'entre eux sont encore sous les décombres, dont 900 enfants.

Sur les 8796 Palestiniens tués entre le 7 octobre et le 1er novembre, 70 % étaient des enfants et des femmes, et plus de 3648 enfants ont été tués à Gaza.

Alors qu'Israël remarque la solidarité pro-palestinienne croissante à travers le monde, avec des grandes villes comme Londres, Kuala Lumpur, Jakarta, Istanbul, Amman, Le Caire, New York, Chicago, Rome et d'autres qui regorgent de manifestants condamnant les crimes d'Israël contre les Palestiniens, une grande majorité d'Israéliens continue de croire à la propagande de l'État - que même s'il faut massacrer des milliers de civils palestiniens, ils doivent le faire pour assurer la sécurité d'Israël.

Face à l'évolution de la perception mondiale d'Israël, de plus en plus de gens refusant de croire à sa propagande d'"autodéfense", l'État israélien a imposé un embargo sur la communication avec la Palestine afin de dissimuler ses massacres et de libérer son armée de trolls, de médias américains et européens à guichets fermés et d'influenceurs célèbres pour détourner l'attention du monde de la gravité de la crise et occulter la réalité palestinienne.

Mais la vérité finit toujours par éclater. Israël ne peut pas cacher l'ampleur des crimes qu'il commet à Gaza.

Les Palestiniens comptent chaque vie qu'ils ont perdue au cours des quatre dernières semaines, refusant d'oublier les victimes des massacres israéliens, qu'il s'agisse de la famille Alghoul du camp de réfugiés d'Al Shati, qui a perdu 80 de ses membres dans les frappes aériennes israéliennes, la moitié d'entre eux étant encore sous les décombres, ou de la famille Aqel du camp de réfugiés de Jabaliya, dont 85 membres ont été tués dans un bombardement similaire, les Palestiniens se souviennent de chacun d'entre eux.

Les conséquences de la coupure d'électricité

Le quartier de Tal Al-Hawa, où se trouve l'hôpital Al Quds, a été rasé et plusieurs Palestiniens ont été tués. Les hôpitaux sont surchargés et le personnel surmené.

Les médecins opèrent les patients à même le sol et de nombreux patients n'ont pas accès à l'anesthésie lorsqu'ils subissent des interventions chirurgicales vitales. Simplement, Israël ne voulait pas que le monde voie cette réalité macabre parce que Tel-Aviv et ses alliés occidentaux ne peuvent pas justifier auprès de leur population les massacres de Palestiniens à Gaza.

Que doit faire Israël ? Faire tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les meurtres de Palestiniens et envoyer un message effrayant aux habitants de Gaza, à savoir qu'ils seront tués dans l'isolement.

Israël se moque du droit international, que les puissances occidentales appliquent de manière sélective en fonction de leurs intérêts subjectifs. En conséquence, Israël bombarde effrontément tout ce qu'il veut bombarder.

Israël bombarde des marchés, des centres commerciaux, des magasins de jouets, des écoles, des bibliothèques, des mosquées, des églises, des rues vides, des rues bondées, des objets en mouvement, des objets statiques, des murs en béton, des clôtures fabriquées, des vergers d'oliviers, des champs stériles, des bibliothèques, et s'il ne reste rien, il bombarde des hôpitaux et des camps de réfugiés.

Pour les Palestiniens, c'est comme s'ils étaient face à un roi fou monté sur un dragon, bien décidé à brûler toute la ville. Et les forces israéliennes et leurs alliés ne négligent rien pour qu'Israël, le roi fou, fasse bonne figure.

Yousef M. Aljamal est chercheur en études moyen-orientales et auteur et traducteur de plusieurs ouvrages. Il est coauteur de A Shared Struggle : Stories of Palestinian and Irish Hunger Strikers publié par An Fhuiseog en juillet 2021.

