Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a déclaré mercredi que la communauté internationale doit adopter une ''position décisive'' et poursuivre sincèrement un cessez-le-feu immédiat et imposer une trêve humanitaire à Gaza.

Abdel Fattah al-Sisi a a fait ces remarques lors d'un appel téléphonique avec le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, au cours duquel ils ont discuté de l'escalade l'invasion de la bande de Gaza par Israël, selon un communiqué de la présidence égyptienne.

Le communiqué indique que le président égyptien a souligné que le règlement de la question palestinienne nécessite la mise en œuvre de la solution à deux États, soutenant que les solutions militaires compromettront la sécurité et la stabilité de la région.

Le même document cite également le Premier ministre britannique Rishi Sunak, notant que la position du Royaume-Uni accorde de l'importance à la protection des civils, à l'acheminement de l'aide et à la conclusion d'une trêve humanitaire à Gaza.

L'armée israélienne a élargi ses frappes attaques et terrestre sur la bande de Gaza, qui fait l'objet de frappes aériennes incessantes depuis que le groupe palestinien Hamas a lancé une offensive surprise sur Israël le 7 octobre dernier.

Depuis lors, plus de 10 300 personnes ont été tuées dans le conflit, dont au moins 8 796 Palestiniens et plus de 1 538 Israéliens, selon le ministère de la Santé de Gaza. Pour la plupart, ces victimes sont des femmes et des enfants.

