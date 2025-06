"Le Maroc est le seul pays à avoir augmenté ses exportations de poivron en 2022 par rapport à l’année précédente. En 2022, la quantité exportée est passée à 166,9 millions de kilos, soit 4,43 pour cent de plus qu’en 2021 et 80,8 pour cent de plus qu’en 2013", lit-on dans le rapport réalisé par le site espagnol Hortoinfo.

Une comparaison menée par Hortoinfo, la plateforme spécialisée a mis en balance les performances des exportations de poivron entre le Maroc, l’Espagne, Almería, les Pays-Bas et la Turquie.

L’étude révèle que l’Espagne dans son ensemble a connu une baisse de 10,95% de ses exportations de poivron en 2022 par rapport à l’année antérieure, malgré une augmentation de 33,88% au cours des dix dernières années, atteignant un total de 793,98 millions de kilos.

Les Pays-Bas, à leur tour, ont vu une diminution de 4,21% de leurs exportations de poivron en 2022, totalisant 428,53 millions de kilos, soit une baisse de 3,63% par rapport à il y a dix ans.

Quant à la Turquie, bien qu’ayant connu une croissance régulière de ses exportations de poivron au fil des années, une baisse de 16,49% a été observée en 2022 par rapport à l’année précédente.

Malgré cette baisse en 2022, la Turquie a vu une augmentation de 90,82% de ses ventes au cours de la dernière décennie, avec un volume exporté de 158,94 millions de kilos en 2022.

