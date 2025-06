Elle est destinée à accueillir, à une da te indéterminée, les 34 entités de l'ONU présentes actuellement au Sénégal et leur quelque 2.400 employés, selon la présentation faite par les organisateurs de la cérémonie d'inauguration.

Le complexe, dont les travaux ont été lancés en 2019, est d'un coût de 175 milliards de FCFA (près de 267 millions d'euros). Il a été réalisé par une entreprise privée sénégalaise liée à l'Etat du Sénégal avec un système de location-vente.

"Nous avons voulu offrir aux 34 agences des Nations-Unies installées" au Sénégal, à Dakar surtout, "un cadre idéal et adéquat pour faciliter leur travail dans la complémentarité", a déclaré le président Sall, après avoir coupé symboliquement un ruban marquant la remise des locaux à l'Etat du Sénégal.

"C'est la marque de l'attention renouvelée de notre pays aux Nations-Unies pour contribuer à l'idéal de paix et l'aspiration des peuples à collaborer pour un monde meilleur", a ajouté le dirigeant sénégalais.

Des détachements de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers sont déployés sur le site pour "la sécurité et la sûreté" des lieux, a-t-il indiqué, en présence de la secrétaire générale adjointe de l'ONU, Amina J. Mohamed, et du président d e la Roumanie, Klaus Iohannis, en visite officielle actuellement au Sénégal.

La ville nouvelle de Diamniadio a été lancée il y a huit ans par le président Sall pour désengorger Dakar, qui concentre l'essentiel des activités économiques du pays, dans le cadre d'un plan visant à faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035.

Elle abrite notamment plusieurs ministères, un centre de conférences, une université, un stade de football de 50.000 places, un domaine industriel et une gare du train rapide reliant la capitale à sa banlieue.