Les militaires au pouvoir au Niger ont abrogé une loi anti-migration qui avait contribué à réduire le flux d'Africains de l'Ouest vers l'Europe, mais qui était rejetée par les habitants des zones rurales dont l'économie dépendait depuis longtemps de la migration, a-t-on appris lundi.

La loi, qui rendait illégal le transport de des émigrés clandestins à travers le Niger, a été adoptée en mai 2015 alors que le nombre de personnes traversant la mer Méditerranée depuis l'Afrique atteignait des records, créant une crise politique et humanitaire en Europe où les gouvernements ont été mis sous pression pour stopper l'afflux.

Les militaires au pouvoir depuis le coup d'État de juillet ont abrogé la loi samedi et l'ont annoncé lundi soir à la télévision d'État.

Lire aussi

La plus grande centrale solaire du Niger entre en service

Les militaires réévaluent leurs relations avec leurs anciens alliés occidentaux, qui ont condamné le coup d'État, et cherchent à renforcer leur soutien à l'intérieur du pays.

Son impact

Le nombre de migrants transitant par le Niger, l'un des principaux pays de transit à la lisière sud du désert du Sahara, a fortement diminué au fil des ans en raison de la loi, mais le changement a vidé de leur substance les villes et les villages qui avaient nourri et logé les migrants et vendu des pièces de voiture et du carburant aux trafiquants présumés.

En contrepartie, l'Union européenne a lancé en 2015 le Fonds fiduciaire pour l'Afrique, doté de 5 milliards d'euros, qui vise à éradiquer les causes profondes de la migration, mais beaucoup ont estimé que ce n'était pas suffisant. Le chômage a grimpé en flèche dans des endroits comme l'ancienne ville d'Agadez, une porte d'entrée populaire vers le Sahara.

Il reste à voir comment les dirigeants européens accueilleront la nouvelle et l'impact sur les migrations vers l'Europe.

Mais certains s'en réjouissent. Andre Chani gagnait des milliers de dollars par mois en conduisant des migrants à travers le désert avant que la police ne saisisse ses camions en 2016. Il prévoit de relancer son activité une fois qu'il aura l'argent nécessaire.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp