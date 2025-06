Victor Osimhen, fraîchement couronné joueur africain de l'année, a montré samedi pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs attaquants du monde.

Après avoir déjà marqué un but d'une superbe tête entre deux défenseurs, Osimhen a été encore plus impressionnant lorsqu'il a délivré une passe décisive pour le but de Khvicha Kvaratskhelia lors de la victoire 2-1 du champion en titre, Naples, sur le Cagliari de Claudio Ranieri en Serie A.

Osimhen a d'abord contrôlé une passe du pied droit. Il s'est servi de sa poitrine avant de faire rebondir le ballon trois fois sur sa cuisse droite et sur sa tête.

Semblant perdre le contrôle à ce moment-là, Osimhen s'est débarrassé de trois défenseurs pour centrer vers Kvaratskhelia, qui n'a pas été marqué et qui a frappé le ballon au premier poteau.

Naples monte en puissance

Lire aussi :

Al Ahly élimine Al Ittihad de Benzema en Coupe du monde des clubs

"Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais quand vous affrontez des champions comme Osimhen et Kvara, ils peuvent décider du match en un instant", a déclaré Claudio Ranieri l'entraîneur de Cagliari après le match.

En mettant fin à une série de quatre matches sans victoire au Stadio Diego Armando Maradona en championnat, Naples se hisse à la quatrième place. Victor Osimhen a joué un rôle déterminant dans la conquête du titre par Naples la saison dernière, avec 26 buts en tête du championnat.

Ralenti par les blessures cette saison, il n'en a marqué que six. Et il devrait manquer une grande partie de la saison lorsqu'il rejoindra l'équipe du Nigeria pour la Coupe d'Afrique des Nations en janvier.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp