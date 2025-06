La Cour internationale de justice a annoncé dans un communiqué que l'Afrique du Sud accusait Israël devant l’organe judiciaire des Nations unies de se livrer à des "actes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza".

Selon l’Afrique du Sud, "Israël s'est livré, se livre et risque de continuer à se livrer à des actes génocidaires contre le peuple palestinien à Gaza".

Le ministère israélien des Affaires étrangères a répondu dans un communiqué qu'Israël rejetait "avec dégoût" ce qu'il a qualifié de "conspiration de sang menée par l'Afrique du Sud dans sa requête soumise à la CIJ".

"L’argument de l’Afrique du Sud manque de fondement factuel et juridique et constitue une exploitation bon marché de la Cour internationale de Justice", a-t-il affirmé.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a également fait savoir que l'Afrique du Sud coopère avec une organisation terroriste qui appelle à la destruction de l'État d'Israël (en référence au mouvement de résistance palestinienne Hamas).

Le communiqué appelle, en outre, la Cour internationale de Justice et la communauté internationale à "rejeter les allégations de l’Afrique du Sud".

Le 21 novembre, l'Afrique du Sud a suspendu ses relations avec Israël, pour protester contre sa guerre contre Gaza, après qu'elle a convoqué son ambassadeur dans les territoires occupés pour des concertations à ce sujet.

Depuis le 7 octobre dernier, l'armée israélienne mène une guerre dévastatrice contre Gaza, qui a fait jusqu'à vendredi 21 507 morts et 55 915 blessés, pour la plupart des enfants et des femmes et causé des destructions massives au niveau des infrastructures outre une catastrophe humanitaire sans précédent, selon les autorités de l'enclave assiégée et les Nations unies.

