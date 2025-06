Les responsables de la conservation de la faune ont sauvé un poulain zèbre qui avait été photographié en train de téter la carcasse de sa mère dans le nord du pays.

Sa mère est décédée à la suite de complications post-partum, selon le Kenya Wildlife Service.

Le poulain appartient à l'espèce de zèbre de Grévy, menacée d'extinction. On ne sait pas exactement quand il est né, mais il a été transféré dans un centre de secours pour animaux.

"Ce sauvetage réussi a non seulement permis de sauver le poulain, mais aussi de souligner l'importance de la conservation et de la protection des espèces de faune et de flore sauvages", a déclaré le service de protection de la faune et de la flore.

Le nombre de zèbres de Grévy à l'état sauvage est estimé à environ 2 800 et la plupart se trouvent dans le sud de l'Éthiopie et le nord du Kenya, selon l'African Wildlife Foundation.

Les poulains nouveau-nés dépendent de leur mère pour le lait jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de six à huit mois, indique la fondation sur son site internet.

