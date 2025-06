Par Paula Odek

La chanteuse sud-africaine Tyla est devenue la première lauréate de la catégorie "Meilleure performance musicale africaine" nouvellement introduite aux Grammys, devançant ses compatriotes Burna Boy, Davido, Asake, Olamide et Ayra Starr.

La catégorie "Meilleure musique africaine" a été introduite dans le cadre d'un ensemble plus large de mises à jour et de modifications visant à rendre le processus de remise des prix "plus équitable, plus transparent et plus précis".

La chanteuse remporte ainsi son tout premier Grammy.

"Je n'aurais jamais cru pouvoir dire un jour que j'avais gagné un Grammy à 22 ans", a déclaré la chanteuse sud-africaine dans son discours de remerciement lors de la 66e cérémonie des Grammy Awards qui s'est tenue à Los Angeles

Bien qu'il n'ait pas été récompensé, Burna Boy a enflammé Los Angeles avec une performance exceptionnelle en compagnie de Brandy et de 21 Savage. Il est devenu le premier artiste africain à se produire aux Grammy Awards.

Taylor Swift a remporté son quatrième album de l'année pour "Midnights", établissant un record dans cette catégorie.

ALBUM DE L'ANNÉE

Boygenius - "The Record" (Le disque) Janelle Monáe - "The Age of Pleasure" (L'âge du plaisir) Jon Batiste - "World Music Radio" (en anglais) Lana Del Rey - "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd" (Saviez-vous qu'il y a un tunnel sous Ocean Blvd) Miley Cyrus - "Endless Summer Vacation" (Vacances d'été sans fin) Olivia Rodrigo - "Guts" (Les tripes) SZA - "SOS" Taylor Swift - "Midnights" - GAGNANT

DISQUE DE L'ANNÉE

Billie Eilish - "What Was I Made For ?" (Qu'est-ce que j'ai fait ?) Boygenius - "Not Strong Enough" (Pas assez fort) Jon Batiste - "Worship" Miley Cyrus - "Flowers" - GAGNANT Olivia Rodrigo - "Vampire" SZA - "Kill Bill" Taylor Swift - "Anti-Hero" Victoria Monét - "On My Mama"

MEILLEURE NOUVELLE ARTISTE

Victoria Monét - GAGNANT Gracie Abrams Fred à nouveau Ice Spice Jelly Roll Coco Jones Noah Kahan La guerre et le traité

CHANSON DE L'ANNÉE

Billie Eilish - "What Was I Made For" - GAGNANT Dua Lipa - "Dance the Night" (Danse la nuit) Jon Batiste - "Butterfly" Lana Del Rey - "A&W" Miley Cyrus - "Flowers" Olivia Rodrigo - "Vampire" SZA - "Kill Bill" Taylor Swift - "Anti-Hero

MEILLEURE PERFORMANCE MUSICALE AFRICAINE

Asake et Olamide, "Amapiano" Burna Boy, "City Boys" David Featuring et Must Keys, "Unavailable" Ayra Starr, "Rush" Tyla, "Water" - *GAGNANT

MEILLEUR ALBUM RAP

Drake & 21 Savage - "Her Loss" Killer Mike - "Michael" - *GAGNANT Metro Boomin - "Heroes & Villains" - *GAGNANT Nas - "King's Disease III" - *GAGNANT Travis Scott - "Utopia"

MEILLEUR ALBUM VOCAL POP

Kelly Clarkson - "Chemistry" Miley Cyrus - "Endless Summer Vacation" (en anglais) Olivia Rodrigo - "Guts" Ed Sheeran - "Subtract Taylor Swift, "Midnights" - *GAGNANT

MEILLEURE PERFORMANCE SOLO POP

Billie Eilish - "What Was I Made For ?" Doja Cat - "Paint the Town Red" Miley Cyrus - "Flowers" - *GAGNANT Olivia Rodrigo - "Vampire" Taylor Swift - "Anti-Hero"

MEILLEURE PERFORMANCE D'UN DUO/GROUPE POP

Labrinth avec Billie Eilish - "Never Felt So Alone" Lana Del Rey avec Jon Batiste - "Candy Necklace" Miley Cyrus avec Brandi Carlile - "Thousand Miles" SZA et Phoebe Bridgers - "Ghost in the Machine" - *GAGNANT Taylor Swift avec Ice Spice - "Karma"

PRODUCTEUR DE L'ANNÉE, NON CLASSIQUE

Jack Antonoff - GAGNANT Dernst "D'Mile" Emile II, Hit Boy Metro Boomin Daniel Nigro

AUTEUR-COMPOSITEUR DE L'ANNEE, NON-CLASSIQUE

Edgar Barrera Jessie Jo Dillon Shane McAnally Theron Thomas - GAGNANT Justin Tranter

MEILLEURE PERFORMANCE RAP

Baby Keem ft. Kendrick Lamar - "The Hillbillies" (Les Hillbillies) Black Thought - "Love Letter" Coi Leray - "Players" Drake & 21 Savage - "Rich Flex" Killer Mike ft. André 3000 - "Scientists & Engineers" - GAGNANT

