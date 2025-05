La Namibie a lancé une technologie de radiographie pulmonaire numérique alimentée par l'intelligence artificielle (IA) pour améliorer le dépistage de la tuberculose et le diagnostic précoce, a annoncé vendredi le ministre de la Santé et des Services sociaux, Esperance Luvindao.

Lors d'un événement organisé dans la région d'Omusati, dans le nord du pays, pour célébrer la Journée mondiale de la tuberculose le 24 mars, Luvindao a expliqué que la technologie visait à améliorer la détection de la tuberculose et alléger la charge des travailleurs de la santé.

"J'ai fait l'expérience de cette technologie aujourd'hui même, lorsque l'équipe m'a fait passer un test de dépistage. Je vous invite tous à vous faire dépister", a-t-elle déclaré.

"Nous soutiendrons l'expansion du dépistage numérique par rayons X assisté par l'IA afin de trouver davantage de cas de tuberculose au sein de la communauté et des établissements de santé".

Réduire le fardeau sur les prestataires de la santé

La Namibie fait partie des 11 pays ayant les taux d'incidence de la tuberculose les plus élevés au monde, a indiqué Luvindao, ajoutant que son ministère avait élargi l'accès aux diagnostics rapides et introduit des schémas thérapeutiques plus courts afin d'améliorer les résultats pour les patients.

La nouvelle ministre de la Santé a affirmé que le pays renforçait les partenariats public-privé et déployait des modèles de soins communautaires afin de garantir que le traitement de la tuberculose atteigne toutes les régions, tout en reconnaissant le soutien des partenaires internationaux, y compris l'Organisation mondiale de la santé et le Fonds mondial.

En Namibie, environ 12 000 personnes sont diagnostiquées chaque année avec la tuberculose. Le pays lutte contre cette maladie, notamment avec des initiatives technologiques pour améliorer la détection et réduire le fardeau sur les travailleurs de la santé.