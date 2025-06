Le vice-président sud-africain Paul Mashatile a déclaré qu'il était préoccupant qu'Israël continue de bombarder Gaza, deux semaines après que la Cour internationale de justice ait statué qu'il devait prendre des mesures raisonnables pour empêcher des actes qui pourraient être considérés comme un génocide.

Mashatile, qui s'exprimait lors d'une cérémonie de remise de prix en l'honneur d'éminentes personnalités sud-africaines au Cap samedi soir, a déclaré que son pays continuerait à "se ranger aux côtés de la Palestine".

"Il est toutefois préoccupant de constater que deux semaines après la décision de la Cour, Israël a poursuivi ses bombardements aveugles sur Gaza, tuant des centaines de civils, et qu'il n'a pas démontré que la population civile recevait une aide humanitaire et des soins médicaux adéquats, ainsi que les éléments essentiels au maintien de la vie humaine, tels que la nourriture, l'eau et l'électricité", a déclaré M. Mashatile.

Samedi, l'envoyé russe auprès du Conseil de sécurité des Nations unies, Vasily Nebenzya, a félicité l'Afrique du Sud en déclarant que les poursuites engagées contre Israël devant la Cour internationale de justice des Nations unies (CIJ) avaient donné des résultats tangibles.

Un soutien indéfectible

"Nous resterons aux côtés des Palestiniens jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur liberté", a déclaré M. Mashatile.

Fin décembre, l'Afrique du Sud a saisi la CIJ d'une plainte pour génocide contre Israël et lui a demandé de prendre des mesures d'urgence pour mettre fin à l'effusion de sang à Gaza, où plus de 26 000 Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre.

Le 26 janvier, le tribunal des Nations unies a jugé plausible l'affirmation de l'Afrique du Sud selon laquelle Israël commet un génocide.

Le tribunal a émis une ordonnance provisoire demandant à Israël de cesser d'entraver l'acheminement de l'aide à Gaza et d'améliorer la situation humanitaire.

Poursuite de l'assaut

Israël a rejeté les accusations de génocide.

Malgré la décision provisoire de la CIJ, Israël poursuit son assaut sur la bande de Gaza, où au moins 27 947 Palestiniens ont été tués, principalement des femmes et des enfants, et 67 459 blessés depuis le 7 octobre, selon les autorités sanitaires palestiniennes.

Israël pilonne la bande de Gaza depuis une attaque transfrontalière du Hamas qui, selon Tel-Aviv, a fait près de 1 200 morts.

L'offensive israélienne a provoqué le déplacement interne de 85 % de la population de Gaza, confrontée à de graves pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments, tandis que 60 % des infrastructures de l'enclave ont été endommagées ou détruites, selon les Nations unies.

