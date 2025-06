Le Burkina Faso, quatrième producteur d'or en Afrique, a suspendu les exportations du minerai précieux provenant de l'exploitation artisanale afin de "mieux organiser" le secteur, a annoncé mercredi le ministre des mines.

La décision est entrée en vigueur mardi, a déclaré le ministre Yacouba Zabre Gouba, le gouvernement dirigé par le pouvoir militaire cherchant à "assainir le secteur et ... à mieux organiser la commercialisation de l'or et d'autres minéraux précieux".

Le chef militaire de transition, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a pris le pouvoir après un coup d'État en 2022, a annoncé en novembre que l'or, la principale ressource minérale du pays, était également devenu son premier produit d'exportation.

Le Burkina Faso possède 17 mines d'or industrielles, mais cinq d'entre elles sont fermées en raison d'une insurrection militante qui a débordé du Mali voisin en 2015 et qui a fait plus de 17 000 morts parmi les civils et les militaires. Deux millions de personnes ont été déplacées.

Alimenter le terrorisme

M. Traore a déclaré l'année dernière que "beaucoup d'or sort du Burkina de manière frauduleuse, ce qui contribue en outre à alimenter le terrorisme".

Le secteur minier représente 14,3 % des recettes de l'État, selon les données de l'Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE).

Mais la production d'or a chuté de 66,8 tonnes en 2021 à 57,6 tonnes en 2022, soit une baisse de 13,7 %.

Les autorités ont traditionnellement du mal à contrôler le secteur artisanal qui, selon le ministère des mines, produit 10 tonnes d'or supplémentaires par an.

Explosion d'un site minier

En février 2022, au moins 59 personnes ont été tuées dans le sud-ouest du Burkina Faso après l'explosion d'un stock de dynamite sur un site d'exploitation artisanale de l'or.

En novembre dernier, le gouvernement a lancé la construction de la première raffinerie d'or du pays, avec une capacité de production annuelle prévue de 150 tonnes d'or pur à 99,99 %, soit environ 400 kilos par jour.

