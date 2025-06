Naples a battu la Juventus 2-1 ce dimanche, compromettant ainsi ses chances de remporter le titre de la Serie A italienne.

L'ailier géorgien Khvicha Kvaratskhelia a marqué le premier but des hôtes à la 42e minute au stade Diego Armando Maradona.

L'attaquant italien de la Juventus, Federico Chiesa, a égalisé à la 81e minute.

L'attaquant nigérian de Naples Victor Osimhen a raté un penalty suite à une décision de la VAR, mais son coéquipier Giacomo Raspadori est venu à la rescousse et a marqué pour donner la victoire à son équipe à la 88e minute.

Avec ce résultat, l'écart entre l'Inter Milan, leader avec 69 points et un match de plus à jouer, et la Juventus, qui suit, s'est creusé à 12 points.

L'AC Milan, troisième, n'est qu'à un point de la Juventus avec 56 points.

