Par Coletta Wanjohi

Un peu moins de 13 ans après avoir obtenu son indépendance du Soudan, la plus jeune nation du monde - le Sud-Soudan - attend un moment décisif de sa brève histoire : ses premières élections générales.

"Le peuple du Sud-Soudan veut des élections, et nous les organiserons en décembre 2024", a déclaré James Morgan, ministre des affaires étrangères du Sud-Soudan, à TRT Afrika.

Depuis le 9 juillet 2011, jour de l'indépendance du Soudan du Sud, la jeune nation est dirigée par un seul chef d'État, le président Salva Kiir.

Mais alors que le gouvernement est convaincu que le moment est venu pour le Sud-Soudan de se rendre aux urnes, les Nations unies craignent que la situation ne soit pas encore propice à un vote libre et équitable.

Le contexte historique immédiat semble soutenir la thèse des Nations unies. Le Sud-Soudan a plongé dans un conflit interne en 2013, qui a affecté non seulement sa structure sociale, mais aussi son économie.

"Dans l'état actuel des choses, le Sud-Soudan n'est pas prêt pour des élections. Il reste beaucoup à faire avant cela", a déclaré Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations unies chargé des opérations de paix, au Conseil de sécurité.

"Il y a une lutte intense pour les ressources et un taux de chômage élevé, qui touche principalement les jeunes.

Les Nations unies ont également signalé "la concurrence politique au sein de l'élite dirigeante, l'augmentation des affrontements intercommunautaires et la pression supplémentaire infligée par l'afflux de personnes fuyant le conflit au Soudan voisin".

Le Soudan du Sud devait organiser son premier exercice électoral en juillet 2015, mais un conflit interne qui a éclaté en décembre 2013 a fait dérailler ce plan.

Une lutte de pouvoir entre le gouvernement du président Kiir et son adjoint de l'époque, le vice-président Riek Machar, a déclenché une guerre qui a bloqué le projet de scrutin, paralysé la démocratie et engendré toute une série d'autres problèmes.

La crise humanitaire déclenchée par ce violent conflit a fait 400 000 morts et provoqué le déplacement de plus de cinq millions de personnes. Près de la moitié des personnes déplacées ont fui vers les pays voisins, le Soudan, l'Éthiopie et l'Ouganda.

"Nous disons que les gens apprennent du passé. L'histoire est un enseignement, et la plupart des habitants du Sud-Soudan ont appris que la guerre n'était pas nécessaire. Cette prise de conscience est l'une des facettes les plus importantes de notre situation", a déclaré M. Morgan, ministre des affaires étrangères, à TRT Afrika.

Report du scrutin

Après des années de combats et plusieurs tentatives infructueuses de cessez-le-feu, le gouvernement et les partis d'opposition ont signé l'Accord revitalisé sur la résolution du conflit dans la République du Soudan du Sud le 12 septembre 2018 à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Il prévoyait la formation d'une entité appelée "gouvernement transitoire d'unité nationale revitalisé", qui fixait des délais pour la tenue d'élections afin de faire passer le pays d'une administration transitoire à une démocratie à part entière.

Mais la mise en œuvre de ces engagements ayant été retardée, les élections n'ont cessé d'être repoussées. En août 2022, l'administration transitoire a prolongé son mandat de deux ans jusqu'en février 2025. Elle a provisoirement programmé des élections pour décembre 2024.

"L'accord de paix tenait bon. La pandémie et d'autres facteurs ont causé des retards, nous avons donc élaboré une feuille de route remaniée. Les 24 mois supplémentaires (pour l'autorité de transition) étaient destinés à achever ce qui restait à faire", a expliqué M. Morgan.

Selon les Nations unies, des élections libres et équitables nécessitent "un nouveau cadre constitutionnel permanent, des détails sur l'inscription des électeurs, un plan de sécurité pour les élections, des forces de sécurité bien formées, équipées et unifiées, ainsi qu'un mécanisme de résolution des litiges concernant les résultats".

Le gouvernement du Sud-Soudan est convaincu que certaines de ces conditions seront remplies bien avant les élections.

"Nous ne serons jamais totalement prêts pour les élections. Certains diront toujours qu'il faut attendre. Ces élections sont pour le peuple. Il s'agit de leur donner ce qu'ils veulent", a déclaré M. Morgan.

Les élections au Sud-Soudan seront l'un des 15 exercices électoraux organisés sur le continent cette année, avec l'Union africaine comme observateur. L'Union africaine y voit "une voie vers une véritable démocratie".

Certains experts estiment que la tenue d'élections dans le pays pourrait constituer l'élément déclencheur indispensable à la mise en place de structures de gouvernance et de réformes plus solides qui, à leur tour, amélioreront la vie des plus de 11 millions d'habitants du Sud-Soudan.

Jusqu'à présent, le président sortant Kiir est le seul à avoir exprimé son intention de se présenter aux élections de décembre.

