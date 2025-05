Par Josef Gregory Mahoney

Comment devons-nous comprendre la déclaration largement rapportée du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères : « Si la guerre est ce que les États-Unis veulent, qu'il s'agisse d'une guerre tarifaire, d'une guerre commerciale ou de tout autre type de guerre, nous sommes prêts à nous battre jusqu'au bout » ?

Beaucoup ont interprété cela comme une escalade dans la guerre des mots, du moins du côté chinois. Cette déclaration frappe par son ton inquiétant, car il est rare d'entendre une déclaration aussi directe émanant du ministère chinois des Affaires étrangères, et encore moins une déclaration reprise sur divers comptes officiels des réseaux sociaux à travers le monde.

En bref, ce n'est pas le genre de bravade que l'on entend souvent de la part du ministère de la Défense, du Global Times, ou de l'un des diplomates dits « guerriers loups » qui s'écartent parfois du message officiel ou le font sur instruction, mais avec une certaine distance par rapport au centre du pouvoir.

De plus, cela est particulièrement frappant car, au cours des derniers mois précédant l'élection américaine, les déclarations officielles de la Chine ainsi que les reportages dans les médias d'État ont traité Washington avec des pincettes, attendant de voir quelle direction Donald Trump souhaitait prendre sans se laisser entraîner dans une spirale descendante de représailles, ce que Trump adore généralement.

Maintenant qu'il est clair que la nouvelle administration américaine agit de manière assez agressive contre la Chine, cette déclaration directe est un signal que les gants sont tombés, du moins sur le plan discursif.

On peut également se demander si cela marque un tournant à Pékin, qui se préparerait à une phase de confrontation plus directe avec les États-Unis. Si le désengagement américain de l'Ukraine ouvre enfin la voie à Washington pour concentrer toute son attention sur la Chine, comme certains le spéculent, alors c'est le moment pour Pékin de se montrer fermement intransigeant, jusqu'à déclarer qu'il est prêt à la guerre si les États-Unis le provoquent.

D'une part, une telle position est cohérente avec l'affirmation de Pékin selon laquelle, dans cette nouvelle ère, la Chine est revenue au centre de la scène mondiale en tant que grande puissance, contribuant déjà à l'émergence d'un monde multipolaire.

D'autre part, Trump a démontré à plusieurs reprises l'importance de la prudence lorsqu'il s'agit de traiter avec la Russie, évoquant à plusieurs reprises le spectre d'une possible troisième guerre mondiale si la relation était mal gérée.

Cela fournit un contexte important alors que Trump cherche à résoudre la guerre de Joe Biden contre la Russie : les dirigeants américains avaient promis une défaite russe et la destruction de l'économie russe. Pourtant, aujourd'hui, nous voyons un président américain probablement prêt à négocier des termes confirmant une victoire russe, et ce, sans ses alliés ni même l'Ukraine à la table.

La leçon pour la Chine est assez claire : si Trump craint une guerre plus large avec la Russie, si la Russie a tenu tête à l'OTAN, à l'Ukraine, à l'Europe et aux États-Unis, et l'a fait tout en résistant économiquement à des attaques dévastatrices, alors la Chine, en tant que pays beaucoup plus fort que la Russie sur les plans économique et militaire, devrait également tenir fermement sa position, d'autant plus si l'administration Trump est prête à tester la détermination de la Chine.

L'année dernière, il y avait un consensus discret à Pékin selon lequel un second mandat de Trump favoriserait les intérêts de la Chine. Certes, certains craignaient que la résolution du conflit en Ukraine ne libère Washington pour se concentrer davantage sur la Chine. Mais on peut soutenir que les États-Unis ont exploité ce conflit pour détériorer les relations de la Chine avec l'Europe.

Entre-temps, l'administration Biden n'a pas été ralentie dans le déploiement de sa stratégie de confinement anti-Chine, à tel point que le risque de guerre était devenu insupportablement élevé en 2023, nécessitant une modération. Il devenait également de plus en plus clair que les objectifs américains allaient échouer en Ukraine.

On pourrait bien dire que 2023 a marqué une année d'échec stratégique, démontrant les limites des capacités américaines à réimposer un ordre mondial unipolaire, une année suivie par une stabilisation croissante de l'économie chinoise et des avancées technologiques majeures signalant l'inutilité autodestructrice du blocus technologique américain.

Par conséquent, la doctrine Biden a échoué. Bien qu'un retour de Trump offrirait aux États-Unis une bonne opportunité de changer de tactique, les Chinois étaient plutôt confiants qu'il serait encore moins efficace que son prédécesseur pour rallier un soutien international contre la Chine. Ils pensaient qu'il serait encore plus susceptible d'alimenter la polarisation et les crises de gouvernance parmi les alliés américains et aux États-Unis eux-mêmes, et plus enclin à négocier un accord commercial, comme cela s'est produit lors de son premier mandat.

C'est parce qu'une guerre commerciale inflige finalement de grandes souffrances aux Américains et, assez rapidement, les camarades de Trump au Congrès devraient faire face à des électeurs qui veulent la paix et un soulagement de l'inflation qu'il leur a promis.

En effet, si les Républicains perdent le contrôle du Congrès, le second mandat de Trump sera perçu comme un second échec, et l'anathème du statut de président en fin de mandat évoquera pour certains d'entre nous le mème chinois populaire de Trump en tant que « coq doré ».

Bien que Trump n'ait pas entièrement dévoilé ses intentions, Pékin voit les États-Unis explorer trois voies stratégiques potentielles simultanément. Premièrement, il pourrait s'engager pleinement dans le découplage et le confinement anti-Chine. Mais cela pourrait risquer de provoquer une guerre économique qui pourrait pousser la Chine à s'opposer au dollar. Cela pourrait, à son tour, conduire plus directement à un conflit militaire, étant donné que l'économie américaine (et donc la puissance militaire américaine) repose largement sur le pouvoir du dollar en tant que monnaie supranationale.

Deuxièmement, il pourrait promouvoir une politique de retrait stratégique vers une sphère d'influence plus étroite, une nouvelle doctrine Monroe, comme certains de ses mouvements le suggèrent, en se concentrant principalement sur l'hémisphère occidental où les États-Unis sont géographiquement favorisés. Cela pourrait être complété par des actions contre le Groenland et le Canada, compte tenu de la valeur relative du Nord global face au changement climatique.

Pendant ce temps, la Chine et la Russie devraient alors déterminer leurs positions respectives en Asie centrale, ce qui pourrait être plus facile à dire qu'à faire, malgré les progrès réalisés par les deux pays en travaillant ensemble dans le cadre d'un partenariat stratégique et via l'Initiative Belt-Road, les BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai.

Troisièmement, Trump accumule peut-être du levier pour un grand accord, où il espère obtenir autant que possible de la Chine, y compris des protections pour le dollar, l'économie américaine et les intérêts stratégiques américains dans les Amériques, tout en encourageant éventuellement les investissements et la fabrication chinois aux États-Unis, et en contournant l'Europe dans le processus. Cette possibilité titille certainement Pékin et horrifie l'Europe, et parmi les trois voies, cela pourrait être la plus réaliste, nécessitant une réalisation avant les élections de mi-mandat au Congrès.

Il est juste de dire que la Chine comprend ces tactiques et ces voies stratégiques potentielles, et a des plans de contingence pour chacune. En attendant, apparaître alarmé ou alarmiste n'est pas quelque chose que Pékin souhaite communiquer, car c'est précisément ce que Trump essaie de provoquer. La dernière chose qu'il veut entendre, c'est qu'un pays plus puissant que la Russie est prêt à la guerre. Et contrairement au Canada, au Mexique, au Panama et à la Colombie, la Chine ne se laissera pas intimider pour faire des concessions.