Trois dirigeants libyens importants ont déclaré dimanche qu'ils s'étaient mis d'accord sur la "nécessité" de former un nouveau gouvernement unifié qui superviserait les élections longtemps retardées.

Le processus politique visant à résoudre plus d'une décennie de conflit en Libye est dans l'impasse depuis qu'une élection prévue pour décembre 2021 a échoué en raison de différends sur l'éligibilité des principaux candidats.

Les dirigeants sont le président du Conseil présidentiel (CP) Mohamed Menfi, le chef du Haut Conseil d'État (HCE) Mohamed Takala, tous deux basés à Tripoli, et Aguila Saleh, président de la Chambre des représentants (HoR) à Benghazi.

Dans une déclaration commune, les trois dirigeants ont également appelé la mission des Nations unies en Libye et la communauté internationale à soutenir leurs propositions.

Examiner les points controversés

Ils ont indiqué qu'ils avaient convenu de former un comité technique pour "examiner les points controversés".

Ils se sont réunis au Caire à l'invitation du secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit.

Lire aussi : Libye: "L'homme fort de l'Est" réclame un gouvernement des technocrates

"Nous pensons que les mesures adoptées aujourd'hui constituent un début très important. Ce sont des résultats à la hauteur de l'ambition des Libyens d'organiser des élections", a déclaré M. Menfi aux médias à l'issue de la réunion.

M. Menfi est arrivé au pouvoir lorsque le gouvernement d'union nationale (GUN) du premier ministre Abdulhamid al-Dbeibah a été mis en place par un processus soutenu par l'ONU en 2021, mais le parlement ne reconnaît plus sa légitimité.

M. Dbeibah s'est engagé à ne pas céder le pouvoir à un nouveau gouvernement sans élections nationales.

En attente d'approbation du parlement

La Chambre des représentants a été élue en 2014, tandis que le Haut Conseil d'État a été formé dans le cadre d'un accord politique de 2015 et est issu d'un parlement élu en 2012.

La semaine dernière, le gouverneur de la Banque centrale, Sadiq Kabir, a écrit au Parlement pour lui demander d'approuver un nouveau gouvernement unifié et un budget national sur les dépenses de l'étendue du GNU.

Lire aussi : Réunification de la banque centrale de Libye après près d'une décennie de guerre civile

La diplomatie internationale pour résoudre le conflit en Libye s'est concentrée sur l'organisation d'élections parlementaires et présidentielles pour remplacer les institutions politiques provisoires, y compris le HoR, le HSC et le GNU.

Bien que tous les principaux acteurs politiques du pays aient appelé à des élections, de nombreux Libyens doutent qu'ils souhaitent réellement un vote qui pourrait les écarter du pouvoir.

La Libye a connu peu de paix depuis le soulèvement de 2011 soutenu par l'OTAN, et elle s'est divisée en 2014 entre les factions de l'est et de l'ouest, avec des administrations rivales dans chaque région.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp