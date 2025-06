Le Sénégal tiendra ses élections présidentielles reprogrammées le dimanche 24 mars, avec une seule femme sur les 18 candidats en lice.

Anta Babacar n'a jamais cessé de faire campagne lorsque le président sortant, Macky Sall, a tenté en vain, le mois dernier, de reporter le scrutin de dix mois.

Après de multiples démêlés avec la police lors de manifestations, dont une arrestation en février, sa campagne a pris une tournure plus formelle, alors qu'elle et d'autres candidats à la présidence s'efforcent de tirer le meilleur parti d'une période de campagne raccourcie.

Ngom, 39 ans, a lancé le mouvement politique Alternative pour la prochaine génération de citoyens (ARC) en août 2023.

Fille du président fondateur de Sedima, un groupe de production avicole leader en Afrique de l'Ouest et du Centre, elle était jusqu'à récemment directrice exécutive de la société, qui exploite également les franchises Kentucky Fried Chicken du Sénégal.

Mme Ngom explique que son programme préconise un leadership fondé sur la compétence, l'expérience et la vision, plutôt que sur le sexe, afin de surmonter les barrières traditionnelles de la politique sénégalaise.

"La question du genre ne devrait plus se poser. Et aujourd'hui, je suis fière de dire que je pense que beaucoup de Sénégalais ont dépassé cette question.

"Les Sénégalais veulent voir une personne, homme ou femme, capable de répondre à leurs préoccupations", a-t-elle déclaré à l'agence de presse Reuters.

Si elle est élue, Mme Ngom affirme que son administration se concentrera sur l'éradication de la pauvreté, l'amélioration de l'éducation et des soins de santé et la lutte contre les causes de l'immigration clandestine.

"Je suis extrêmement sensible à la question de l'immigration clandestine. Comme je le dis souvent, où sont les jeunes du Sénégal ? La plupart d'entre eux sont en mer, dans l'océan Atlantique. C'est ahurissant, c'est glaçant. Nous avons une population très jeune qui ne demande qu'une chose : retrouver sa dignité, pouvoir travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.

"Il s'agit de redonner de l'espoir. J'ai rencontré tant de jeunes qui étaient prêts à aller sur l'océan, à prendre les bateaux et à mourir. Et ils m'ont dit que nous préférions mourir plutôt que de rester au Sénégal. Et j'ai fait une promesse. Je leur ai promis que, de toute façon, la situation changerait".

Elle est prête à renégocier les accords de pêche qui ne profitent pas au Sénégal, si elle est élue, a-t-elle déclaré à l'agence de presse Reuters.

Mme Ngom a déclaré à l'agence Anadolu qu'elle restructurerait l'économie pour parvenir à un développement durable grâce à une industrialisation à grande échelle, en soutenant des secteurs tels que la pêche, l'agriculture, l'élevage et le tourisme.

Elle a également mis l'accent sur le renforcement du secteur privé, qui sert de "pont entre le gouvernement et le peuple".

