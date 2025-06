Par Charles Mgbolu

La star kenyane de la musique Nyamari Ongegu, connue par ses fans sous le nom de Nyashinski, s'est retirée du prochain festival Madaraka 2024 aux Etats-Unis après l'échec de la procédure de demande de visa pour son "équipe".

Dans un message publié sur les médias sociaux dimanche soir, Nyashinski, qui a remporté les East Africa Acts Entertainment Awards en 2022, a déclaré qu'il ne se produirait pas malgré les efforts des organisateurs du festival pour obtenir des visas pour l'entrée de son équipe aux États-Unis.

"Nous attendions avec impatience la tournée et nous nous excusons sincèrement pour tous les désagréments que cela a causés", a déclaré M. Nyashinski.

Le festival Madaraka est un festival de musique, de culture et de communauté africaines organisé dans plusieurs villes des États-Unis.

L'édition 2024, qui en est à sa 10e édition, devrait débuter à Dallas le 25 mai et se terminer en apothéose à Seattle les 17 et 18 juin.

Selon les organisateurs, Nyashinski sera la tête d'affiche de l'événement avec les chanteurs ougandais Eddy Kenzo et camerounais Naomi Achu.

Les autres sont l'artiste reggae-dancehall sud-soudanais Dynamq et la chanteuse et batteuse kenyane Savara. On ne sait pas encore si les autres artistes prévus ont un visa pour voyager.

''Leur perte''

Dans leur réaction, les fans ont critiqué l'ambassade américaine au Kenya pour n'avoir pas délivré de visas à Nyashinski et à son équipe.

Le fait d'être un pays du tiers-monde nous affectera toujours, quoi que nous fassions. Quoi qu'il en soit, c'est leur perte", a écrit un fan, Roman Bomu, sur Instagram.

Nyashinski n'a jamais eu de problèmes pour se rendre aux États-Unis ; il s'est produit dans plusieurs villes et y a vécu pendant 10 ans lors d'un hiatus. Il est rentré au Kenya en 2016 pour poursuivre sa carrière musicale.

Une longue série de refus de visas

Les artistes africains ont souvent eu des difficultés à obtenir des visas pour se produire dans des pays d'Europe, sans que les raisons de ces refus soient clairement indiquées.

Cette situation a souvent conduit les artistes à se déchaîner en ligne. En janvier 2023, Emma Nzioka, artiste kenyane et DJ connue sous le nom de Coco Em, devait se produire au Cap-Vert et passer par les Pays-Bas.

Mais Coco s'est vu refuser un visa de transit, ce qui a provoqué une levée de boucliers de la part de ses fans en ligne.

Un autre artiste africain, la star de l'afropop nigériane Yemi Alade, s'est vu refuser un visa Schengen en janvier 2023.

En 2022, Alade s'est également vu refuser un visa canadien pour le festival International Africa Nights.

En 2019, deux artistes tanzaniens, DJ Duke et MCZO, se sont vu refuser un visa pour les États-Unis. Les fans ont critiqué ces actes, les qualifiant de "mépris total pour les artistes africains".

