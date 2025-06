Par Firmain Eric Mbadinga

Originaire de la République démocratique du Congo, Dorcas Poba ne veut pas paraitre comme étant différente, mais son travail captivant sur la toile lui donne un aspect tout à fait unique en son genre.

Comme tout jeune de sa génération, c'est une jeune artiste et étudiante qui passe de nombreux moments sur les réseaux sociaux, où elle expose régulièrement ses œuvres.

L'originalité et la qualité des peintures que Dorcas est capable de réaliser d'une seule main ont même attiré l'attention de la Première Dame de son pays, dont la fondation a produit une vidéo présentant Dorcas et son histoire.

À Kinshasa, où elle vit, Dorcas a aménagé un espace qui lui sert d'atelier et c'est là où la magie opère.

De sa main droite, la seule qu'elle possède, la jeune femme de 25 ans trempe son pinceau dans l'aquarelle et crée des combinaisons de couleurs allant du jaune au vert, en passant par le pourpre, le pastel et le violet, pour ses peintures.

Au terme de longues heures de concentration, parfois étalées sur plusieurs jours, Dorcas peint des images de personnes, d'animaux, en un mot, de tout ce qui a trait à la nature.

Pendant ces séances de travail, rares sont les éléments susceptibles de perturber sa concentration. Le chant des oiseaux et parfois les voix de ses proches contribuent à son inspiration.

''Pour l'instant, je fais encore un peu de tout, jusqu'à ce que je me décide pour un style précis. Donc je suis dans l'abstrait, dans l'impressionnisme, je fais un peu de tout'', confie à TRT Afrika la jeune fille, qui ne semble pas très bavarde.

Il faut reconnaître que les peintures de Dorcas reflètent son appréciation de la beauté et de l'art en somme.

Depuis son enfance, la jeune fille possède une âme d'artiste et c'est ce qui l'a finalement conduite à l'Académie des Beaux-Arts de la capitale de son pays pour exprimer son talent, vivre sa passion et maîtriser les codes du métier.

Parmi ses œuvres les plus connues, on trouve des portraits d'hommes et de femmes qui l'ont sollicitée pour immortaliser leur image sous les traits de son pinceau. Pour ces œuvres, Poba reçoit le soutien financier des personnes concernées.

Lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations, Dorcas a fait preuve de patriotisme en peignant en un temps record un léopard debout devant le trophée, avec le drapeau de son pays en toile de fond, encourageant son équipe nationale de football.

Avec près de 70 000 vues sur TikTok, cette réalisation, comme d'autres, lui a permis d'élargir son public d'amateurs d'art.

'' Ce n'est pas facile de vivre avec un seul bras, mais je m'y suis habituée, et cet handicap est l'une des choses qui m'ont rendue forte. Au départ, les gens voyaient cette condition comme une faiblesse pour moi. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour en faire une force", déclare Dorcas d'un ton confiant et dynamique.

En choisissant de fréquenter l'Académie des beaux-arts de Kinshasa, où elle est en dernière année d'études, Dorcas Poba a affiné non seulement sa technique, mais aussi sa maîtrise des outils nécessaires à la peinture.

Je suis née artiste et je ne vois pas de lien entre le fait d'avoir une main et de faire ce que l'on aime. - Dorcas Poba

''Beaucoup de gens me considèrent comme un exemple. Mais ce n'est pas facile d'être à la hauteur de ce statut, car il y a parfois des problèmes dans mon travail, même s'il s'agit d'un travail à deux mains. Il y a des moments où je n'arrive pas à réaliser ce que je veux", confesse la jeune fille, avant de retrouver rapidement sa confiance en elle et sa bonne humeur presque contagieuse.

"Ce qui me donne la force de continuer, c'est le chemin parcouru jusqu'à présent, car il y a des moments où j'ai vraiment envie de m'arrêter. Je me dis que c'est difficile, que je n'y arriverai pas, que je ne me trouverai pas."

"Mais quand je regarde le monde d'où je viens pour arriver là où je suis aujourd'hui, cela me motive parce que je me dis toujours qu'il y avait mieux avant. Ma force vient donc de là où je viens", conclut la peintre.

Pour la prochaine étape de sa carrière artistique, Dorcas Poba souhaite ouvrir un atelier pour former des jeunes de la République démocratique du Congo à l'art plastique.

Cet objectif est l'une des raisons pour lesquelles elle continue à s'appliquer de plus en plus au travail qu'elle aime.

